味全2023封王 2024年底才出遊

味全龍將延後1年舉辦封王旅行。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽冠軍味全龍隊，距離重訓營啟動只剩下2天，但自從奪冠後，球隊尚未舉辦封王旅行，領隊丁仲緯昨指出，封王旅行將延後至今年球季結束後再舉辦。

去年中職賽季結束後，味全龍先是派兵參加11月中的亞冠賽，接著台灣大賽MVP徐若熙等人再參戰12月3-10日的亞錦賽，而冬季聯盟也打到12月17日。丁仲緯指出，去年年底國際賽多，再來也接著要開訓，「選手都滿希望可以著重在訓練上面，可能要等到12強過後的12月左右舉辦旅行。」

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龍隊教頭葉君璋去年11月底帶部分教練和選手前往歐力士取經，包括王牌投手徐若熙，因而建立起2隊的友誼橋樑，在2月1日日職正式開訓前，將有日籍客座教練前來台灣協助訓練。

龍隊冠軍教練團維持不變，只有去年季後宣布引退的奪冠功臣高孝儀接任二軍助理打擊教練，增添二軍培育人手。丁仲緯說，教練團佈局大致底定。

台鋼17日新裝亮相

中信平野軍團21日開訓

新軍台鋼雄鷹隊昨也宣布，將於17日在高雄展覽館舉辦成軍記者會，發表全新球衣、應援團和吉祥物；中信兄弟也宣布21日舉辦開訓典禮，春訓版球衣將全新亮相，新教頭平野惠一和新戰力陳俊秀都是焦點。

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