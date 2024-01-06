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約基奇逆轉秀 三分彈絕殺勇士

2024/01/06 05:30

約基奇昨在決勝節最後關頭飆進超大號三分球，助金塊絕殺勇士。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕MVP中鋒約基奇昨再度展現個人價值，決勝節帶隊在落後18分的局面上演逆轉秀，最後關頭飆進一記在中線附近的超大號三分球，助隊以130：127絕殺勇士，收下2連勝。

約基奇三分球絕殺。（美聯社）

領先18分 勇士不夠花

勇士此仗打出熟悉的快速球風，三分球命中率41.7%、6人得分上雙，決勝節最多取得18分領先，原以為勝券在握，卻擋不住金塊兩大長人約基奇、A.戈登在禁區肆虐，頻頻失分。終場前26秒約基奇放進追平分後，柯瑞發生致命傳球失誤，給了金塊最後一擊的機會，但因時間不夠，逼得約基奇只能在中線前出手，這記打板絕殺三分球，令勇士主場鴉雀無聲。

柯瑞傳球失誤

給金塊機會

約基奇昨攻下34分、9籃板、10助攻準大三元，投進絕殺三分球，他表示，沒有別的選擇只能出手，「我當時想說，至少要打板吧！」但他很肯定球隊不放棄的精神，「我們本來可以找藉口，像是隔天還要比賽所以這場放棄之類，但我們沒有。」金塊昨完成逆轉秀也拿下跨季對戰6連勝，前次不敵勇士已是2021-22球季的季後賽，打得相當順手。

柯瑞昨投進5顆三分球，繳出全隊最高30分，K.湯普森手感回溫挹注24分。不過，勇士近期成為順風球的苦手，本季已4次至少領先18分被逆轉吞敗，這令柯瑞相當無奈，「每次被翻盤的原因都不一樣，上次對國王是失誤太多，這場是因最後5分鐘攻守都不好，一直被逆轉成為我們這季的縮影。」

公鹿昨在「字母哥」亞德托昆波砍44分帶領下，以125：121力退馬刺，也讓昨天過20歲生日的狀元溫班亞馬，無法用勝利慶生。

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