字母哥暫居人氣王 領先詹皇17萬票

公鹿「字母哥」亞德托昆波（左2）以217萬1812票暫居人氣王。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2024年NBA明星賽將於2月18日登場，昨聯盟公布首輪票選結果，公鹿「字母哥」亞德托昆波以217萬1812票暫居領先，挑戰人氣王8連霸的湖人一哥詹姆斯以200萬8645票緊追其後。

亞德托昆波和詹姆斯分居東、西部票選第一，2人是唯二獲得超過200萬票的球員，七六人中鋒恩比德以184萬4025票位居第3。

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39歲的詹姆斯寶刀未老，本季平均每場貢獻25分、7.3籃板、7.4助攻，他也深受球迷喜愛，生涯曾10度榮膺明星賽人氣王，獨居史上第一，此外，他已19度入選明星賽，今年有機會超越賈霸的最多次入選紀錄，再添一筆「詹皇障礙」。

塞爾提克成為東部人氣球隊，在前、後場的前10名單中，就有多達5人入列，包括塔圖姆、J.布朗、波辛傑斯、D.懷特、J.哈勒戴。

西部方面，「洛城雙雄」都各有3人入選，快艇有雷納德、P.喬治、哈登，湖人以詹姆斯為首，另有A.戴維斯、里維斯。至於東契奇以145萬2733票暫居後場第一，力壓勇士「萌神」柯瑞的139萬4980票。

今年明星賽取消過去的隊長選秀制度，恢復過往的東西部對抗賽，球迷投票佔總票數的50％，球員、媒體票選則各為25％，下一輪票選結果將在12日公布。

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