彰化老家首戰 票房「豪」厲害

林書豪（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新北國王今踢館福爾摩沙夢想家，這是林書豪加盟PLG後，首度到父親林繼明的故鄉彰化出賽，帶動球隊票房，當天1樓門票已售罄，2樓尚有零星座位，加上這也是聯盟前兩名的對決，展現高人氣。

林書豪過去返台造訪彰化老家，總能掀起旋風。不過，林書豪上季加盟PLG後，迄今未有機會在彰化出賽，主要是彰化體育館整修，夢想家暫時以台中洲際迷你蛋為主場，這季改採「雙主場」模式，分別於洲際和彰化輪流開打，也讓豪哥有機會在老家亮相。

請繼續往下閱讀...

夢想家迎戰國王

林俊吉與豪對決

夢想家這季來勢洶洶，自11月19日起拚出9連勝，目前9勝1負穩居龍頭，今迎戰國王，要挑戰上季桃園領航猿創下的聯盟最長10連勝。夢想家後衛林俊吉這季破繭而出，場均14.5分、6助攻，得分在本土球員中僅次於高國豪，也在這波連勝中扮演要角，他和林書豪的對決成為焦點。

國王前次和夢想家交手輸了16分，近期吞下3連敗，讓林書豪直言，球隊需有更強大的贏球慾望，否則國王只是很一般的球隊。不過，國王週三在東亞超級聯賽和馬尼拉電器之戰，多了Q.戴維斯、楊敬敏助拳，拿下3連勝找回信心，期盼今和夢想家過招能扳回一城。

近況低迷的高雄鋼鐵人今作客領航猿，為了拯救低迷戰績，這週宣布簽下先前效力T1台中太陽的萊斯，並改名為「銳米」，期待場均29.7分的他，能和鐵米連線，助球隊止敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法