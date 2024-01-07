第6隊新歡票房 台鋼搶攻5000人均線

王溢正（資料照）

〔記者吳清正、倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今年加入一軍戰場，是中職史上第3次擴編到6隊規模，過程和前兩次截然不同，票房是否會因隊數、場數增加、戰力落差等因素，遭到「稀釋」有待觀察；不過台鋼努力成為中職35年的熱搜關鍵字，領隊劉東洋就希望扭轉過去對新球隊加入會變成票房負擔的印象，昨受訪指出：「我們會努力讓球迷覺得台鋼的比賽，是有看點的！」

中職插旗澄清湖球場票房

引1993年數據 力搏人氣稀釋效應

中職新增球隊第1年票房

中職第1次擴編到6隊是1993年，由於職棒在1990年開打後票房比預期好，加上台灣隊1992年奧運勇奪銀牌後掀起棒球熱，聯盟決定從4隊增加到6隊，由擁有大部分奧運國手的俊國和時報通過審核。當時中職還沒有二軍制度，俊國和時報直接從一軍打起，聯盟例行賽從180場增加到270場，平均票房則從6878下滑到5928人，是中職史上首次票房負成長，時報和俊國的票房也是最後兩名。

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2003年1月職棒兩聯盟合併，時任中華職棒聯盟會長陳河東（前左二）與那魯灣董事長陳盛沺（前左一）等人見證歷史。（資料照）

劉東洋認為台鋼和當年俊國、時報一樣都是全新球隊投入中職，期許台鋼能在首年平均主場人數就突破當年兩隊的4千多人之譜、往5千人邁進，「其實這段時間聽到不少球迷都很喜歡中職，只可惜高雄沒有自己的球隊。」因此台鋼以高雄為大本營後，今年預計會在澄清湖球場安排至少30場主場賽事，「我們除了努力在高雄基層推廣棒球，在吉祥物的命名和背號也跟高雄有連結，就是要打造屬於高雄的球隊。」

中職曾在1997年和信鯨加入後，達到史上最多7隊，但在2000年又回到4隊規模，直到2003年兩聯盟合併，台灣大聯盟整併成誠泰和第一加入中職，再度達到6隊。中職在2000年受假球案影響平均票房只剩1676人後，2001年起回升，2003年例行賽場數從180場增加到300場，票房仍成長8%，但新同學第一和誠泰的票房還是最後兩名。

深度經營高雄 有信心贏過老球隊

之前兩次擴編到6隊都是同時增加2隊，這次則是味全重返成為第5隊後，相隔3年再加入台鋼成為第6隊。味全在2021年投入一軍比賽，例行賽從240場增加到300場，雖然聯盟票房下滑12%，主要是受疫情影響，當年味全主場平均人數破3千，是首次有新球隊票房贏過老球隊，今年例行賽再增到360場，台鋼也期待成為「受歡迎的新同學」，目標兩年內主場進場人數就能達到聯盟平均值。

台鋼雄鷹今年上一軍，目標兩年內主場進場人數達聯盟平均值。（資料照）

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