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台鋼流量驚人 場上硬派場外軟實力

2024/01/07 05:30

藍寅倫（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕好事成雙!台鋼雄鷹成軍1年半透過兩次季中選秀、兩次擴編選秀、兩筆交易並拿下二軍與冬盟等兩座冠軍，以7冠教頭洪一中與王柏融為核心打造雄鷹軍團，為今年初征一軍賽季奠下堅實基礎。

前年6月8日台鋼正式加盟中職成為第6隊，以高雄澄清湖球場為大本營，隨後延攬一、二代象經典洋將路易士、橫田久則進駐教練團，去年1月宣布延攬執教生涯累計991勝的洪一中擔任總教練，回到故鄉球隊帶兵話題滿點。

選秀擴編神交易

戰績相輝映

去年7月季中選秀台鋼以狀元籤指名林子偉，8月再以林子偉為籌碼，向樂天桃猿換來王溢正、藍寅倫、翁瑋均與王柏融契約權轉讓，世紀交易震撼球壇，12月台鋼奉上3年總值3600萬合約簽王柏融，之後再以第2次擴編選秀指名的郭俊麟，向統一獅換來左投江承諺，這兩波操作被外界譽為「神交易」。

台鋼場下積極運作補強，場上表現也不含糊，去年10月先以3戰橫掃富邦悍將二軍，勇奪中職二軍總冠軍，12月再力退日職紅隊，成為冬盟史上第1支奪冠的中職球隊，為去年賽季畫下圓滿句點。

透過交易、吸收戰力外、季中與擴編選秀，台鋼60名本土球員到位，同時積極找洋將，洪總喊話，要努力讓球隊成為南部球迷的驕傲。

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