台鋼票房基礎 初期靠猿迷撐

洪一中（左一）與王柏融（左二）是台鋼票房兩大王牌。 （資料照，台鋼提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著台鋼雄鷹今年正式加入一軍，中職回到6隊規模，球評曾文誠認為，中職每次增隊第1年都有觀眾總人數增加但平均人數下降的現象，今年應該也不例外，但台鋼去年製造不少話題，也許有機會在未來幾年把高雄經營起來。

悍將戰績不佳，仍靠行銷手法成功拉抬人氣。（資料照，悍將提供）

曾文誠指出，扣除2003年兩聯盟合併的效應，增隊第1年對平均人數沒有幫助只會分食，台鋼雖有交易、擴編等話題，票房初期基礎主要是靠洪一中、王柏融等人的知名度，拉到從樂天桃猿轉來的球迷。

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集團擁棒籃足

行銷操作空間大

曾文誠表示，增隊第1年雖有不同對戰組合加入的新鮮感，但新球隊票房至少要花2到3年才能看到成效，台鋼不只棒球還有籃球、足球可互相拉抬，即使短期內可能看不到效果，卻是與各隊最大的不同，也許能提供球團更多的行銷操作。

曾文誠認為，目前的職棒環境、球迷結構都與過去不同，戰績不一定會與票房劃上等號，以去年富邦悍將為例，雖然上、下半季與全年戰績都是墊底，票房成長幅度卻是各隊最大，「行銷團隊可以多想一些屬於南部的點子，把高雄這塊經營起來。」

曾文誠覺得台鋼有點類似1997年的和信鯨，都是橫空出世的球隊，排除持續發生涉賭案的背景因素，和信花太多力量在衝戰績，主場又選經營上相對辛苦的嘉義，從成軍到解散都沒有很好的票房，「台鋼有很多東西可參考，甚至避免。」

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