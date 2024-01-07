獅明開訓 餅總搶先熱身1勝1敗

林岳平隨統一獅球團參加新聞盃棒球賽。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅昨安排選手體檢，明天開訓則要「開箱」台南亞太國際棒球訓練中心的成棒副球場。獅隊教頭林岳平則利用空檔，昨隨行政人員參與棒球記者作家協會舉辦的第6屆新聞盃軟式棒球賽，除了重現「火球餅」身手，也透露新同學郭俊麟在春訓將以先發投手調整。

獅隊首度移師亞太棒球村開訓，餅總認為對球隊最大幫助是時間安排更有效率，「場地比較大，所有選手在同一時間內，會有比較充裕的安排。」

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新面孔郭俊麟

以先發角色調整

獅隊2月還要赴日本高知移訓，屆時曾效力西武獅的郭俊麟也因這次交易至獅隊，意外成為「雙獅會」的一員。郭俊麟去年在富邦悍將出賽23場有8場先發，貢獻69局、防禦率6.39，餅總則規畫他以先發角色開訓，後續再看狀況調整。

洋將方面，獅隊目前確定的布雷克、羅昂和勝騎士都是回鍋洋投，其中布雷克將是第5年披獅袍。餅總說，這幾位已證明能在中職穩定交出好成績，加上近幾年洋將薪資高，貿然換人有風險，有過往優異成績背書者，各隊往往優先考慮。

除了談球隊布局，餅總昨首戰對樂天桃猿行政人員雖以2局失1分扛敗投，但次戰對民視後援2局無失分奪勝，讓他開心笑說：「娛樂一下。」餅總領軍的獅隊「三軍」，今天排名賽首戰要面對棒球記者為主體的記者隊。

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