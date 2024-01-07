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PLG》林書豪因傷缺陣 夢想家擊潰國王10連勝追平PLG紀錄

2024/01/07 05:30

夢想家吉爾貝克（圖中）生涯累計破200次阻攻，成聯盟第一人。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪昨因傷本季首度缺陣，福爾摩沙夢想家沒放過機會，靠著吉爾貝克16分、15籃板、8阻攻的全能表現，加上4人得分達雙位數的團隊火力，終場93：76擊潰新北國王，追平PLG最長的10連勝紀錄，也是本季首支拿到10勝的隊伍。

阻攻數突破200大關 吉爾貝克聯盟第一人

213公分的吉爾貝克在禁區威脅性十足，首節就狂搧4個火鍋，PLG生涯累計阻攻數突破200大關，成為聯盟第一人，此外，他全場送出8次火鍋，只差1次就能追平前新竹攻城獅洋將辛巴締造的單場最多9次阻攻紀錄。

洋將來來去去，吉爾貝克靠出色的防守功力鞏固地位，本季是他在夢想家的第3季，他也覺得能締造紀錄確實不容易，「我知道很多洋將都只待1年，這是個很特別的里程碑，但我不會太在意，因為我的目標是助隊拿下總冠軍，也會繼續做好護框任務。」

夢想家全場最多領先18分，布依德拿23分、11籃板，麥卡洛20分、16籃板，本土球員以林俊吉的10分最佳，聯手助隊以戰績10勝1負穩居龍頭，與第二的國王擴大至3場勝差。

國王雙線作戰賽程密集 球員體力不支吞4連敗

國王因PLG、東超聯賽雙線作戰，8天打4戰，密集賽程及舟車勞頓讓球員吃不消，林書豪出現腳踝不適，李愷諺則弄傷左膝，昨都高掛免戰牌，團隊戰力大傷，吞下4連敗。

另一場，鋼鐵人一度浪費最多26分領先被反超，幸好前5次三分球出手都落空的射手呂政儒，在最後17秒投進逆轉三分彈，終場以87：83險勝桃園領航猿，結束聯盟最長的11連敗紀錄。

不過，呂政儒在和板凳上的隊友邱柏璋跳在空中互撞慶祝時，傷到右膝蓋，隨後立刻退場進行冰敷包紮，目前傷情不明。

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