T1》許皓程掌戰神兵符 首戰就開胡

許皓程拿下接任戰神總教練首勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕林秉聖昨進帳18分，加上洋將麥卡利、強森合力攻下51分，終場台新戰神在主場台北和平籃球館以119：112擊敗台鋼獵鷹，終結6連敗，也把勝利送給了臨危受命接下兵符的許皓程。

台北戰神林秉聖（右）與丁聖儒（左）慶祝終結6連敗。（記者林正堃攝）

由於外籍教練布萊恩突然辭職，到美國NBA活塞擔任助理教練，41歲的許皓程也承擔起重任。他在2017年擔任ABL夢想家總教練，整季20場僅拿1勝，這勝還是在越南所打下，如今是他執教職業隊首次在台灣贏球。他表示，「開心是一定有，這勝利不只對我很重要，對整個球員也很重要，球員在連敗期間沒有垂頭喪氣，我對他們的表現感到驕傲。」

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戰神本季另一魔咒是林秉聖前7場登錄球隊全敗，昨他第四節攻下8分，包括1顆改變戰局的三分球，成為止敗功臣。他表示，賽後第一時間就跑去跟許皓程握手，「我們英雄惜英雄，一起拿下首勝。」

林秉聖激勵隊友

終結6連敗

林秉聖不斷利用肢體語言激勵隊友，展現對勝利的渴望，他透露：「多少還是會看網友留言，或許有人看好我，也有人不看好我，但我就是盡力用表現證明自己。」麥卡利進帳31分，強森砍進20分，兩人也是贏球關鍵。

另一戰，台啤雲豹洋將威廉斯繳出28分、25籃板，帶隊在客場高雄巨蛋以103：99力退全家海神，隊史首度4連勝，戰績8勝4敗僅落後衛冕軍中信特攻半場勝差。

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