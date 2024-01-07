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T1》獵鷹巨塔遭破解 新洋將今開箱

2024/01/07 05:30

米可。（台鋼獵鷹提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕230公分德古拉、226公分布拉是台鋼獵鷹最引以為傲的洋將，只是兩人移動緩慢的缺點遭放大，今天在高雄巨蛋挑戰高雄海神，預計將開箱移動性較好的新洋將米可，盼能終結3連敗。

台鋼獵鷹布拉遭戰神隊包夾。（記者林正堃攝）

德古拉、布拉移動慢 身形龐大成致命缺點

獵鷹上季由德古拉、布拉、阿修羅組成「拉拉山連線」，在禁區具有巨大優勢，只是阿修羅本季因體重暴增遭提前解約，如今德古拉、布拉進攻仍具威脅性，卻因身形龐大移動慢，防守形同虛設，反變成獵鷹的致命缺點。

布拉昨對台新戰神繳出17分、8籃板及6助攻，德古拉進帳13分、11籃板，但兩人在場上時讓獵鷹變成「慢郎中」，昨開局因退防慢，多次被對手打出快攻，最多陷入17分落後，即使下半場一度搶回領先，卻在關鍵時刻發生失誤，且布拉最後階段兩罰不中，葬送了贏球機會。

獵鷹主帥劉孟竹坦言，德古拉、布拉上季確實幫球隊打出佳績，但經過1季，各隊開始利用擋拆戰術，讓移動速度慢的兩位長人來不及回防。

獵鷹前天宣布補進208公分的蒙特內哥羅國手米可，他的移動能力優於德古拉、布拉，將在今天亮相，希望能助隊走出連敗低潮。

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