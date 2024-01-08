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PLG》高國豪斬龍頭 攻城獅6連勝

2024/01/08 05:30

領航猿盧峻翔（右）完成生涯千分里程碑。（領航猿提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對PLG第4季戰績龍頭夢想家，人氣控衛高國豪面子、裡子雙贏，26分、10籃板、6助攻的全能演出，不但強壓地主後衛林俊吉的11分、5籃板、4助攻，更率領攻城獅到彰化踢館，94：89締造6連勝，同時終結強敵10連勝。

攻城獅高國豪全能演出，斬斷夢想家10連勝。（攻城獅提供）

豪取26分、10籃板

攻城獅開季4連敗後喜迎6連勝，也毀掉夢想家挑戰聯盟最長連勝紀錄的機會，總教練林冠綸認為，球隊開低走高，確實與高國豪有極大關係，「這些年來，我們可以看到他的成長蛻變。過往遭遇亂流時沒人穩住陣腳，現在他能夠挺身而出，適時控制節奏，證明實力也往最佳控球的目標邁進。」高國豪則認為，林俊吉是名很好的控衛，場上良性競爭激勵彼此進步，但他也強調，團隊戰績才是重點，「我只想贏球，個人表現其次。今天得多少分我都不在乎，更看重能否發揮幫助球隊。」

終止夢想家10連勝

攻城獅開賽一路領先，下半場數度擋住夢想家反撲，最後1分28秒被追成87：88，戰情吃緊時「新竹曼巴」艾夫伯切入、蕭順議罰球建功，不給東道主逆轉機會。高國豪表示，歷經開季低潮，全隊更團結也展現強烈企圖心，「我們不斷修正調整，能打敗這些強隊對信心有很大幫助。」他不忘感謝特地趕來助威的獅隊球迷，「能在客場聽到這麼大的加油聲，真的蠻感動。」

盧峻翔締千分 逐退勇士

此外，盧峻翔5記三分彈、19分進帳，完成生涯千分里程碑，力助桃園璞園領航猿捍衛主場，100：71大勝三連霸的富邦勇士，也逼得衛冕軍跌破5成勝率，賽後盧峻翔笑說：「洋將沃許本抱怨我都不傳球，還是有來恭喜啦。很開心達成這個成就，我會把球帶回去收藏，也要謝謝隊友們協助。」

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