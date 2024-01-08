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T1》 艾德助拳 特攻新年開紅盤

2024/01/08 05:30

特攻阿巴西豪取全場最高28分。（記者陳志曲攝）

阿巴西強攻28分

海神胡瓏貿（左）狂砍34分，賞獵鷹4連敗。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕中信特攻冠軍洋將艾德昨傷癒歸隊繳出18分，加上阿巴西豪取全場最高28分、4抄截，全能攻守表現率隊以105：91力退台北台新戰神，新年首戰開出紅盤。

中信特攻洋將艾德（左）昨傷癒歸隊，幫助球隊擊退戰神。（記者陳志曲攝）

特攻昨團隊命中率50.6%，6人得分上雙，除了阿巴西、艾德發揮，克力斯也有17分進帳，即便一度被戰神超車，衛冕軍仍能穩住戰局取勝。總教練李逸驊認為，球隊前6分鐘防守強度不錯，但領先擴大後專注力下降是球隊的老毛病，好在第4節找回狀態。

雖然艾德、譚傑龍昨歸隊，李逸驊坦言，球隊傷病問題未解，因膝傷動刀的林韋翰和肩膀受傷的曾文鼎，預計3月才能歸隊，「這季一直跌跌撞撞，但其他人還能挺得住，我們所有球員都準備非常好。」

戰神輸在經驗不足

戰神前役打敗台鋼獵鷹，好不容易終止6連敗，昨在洋將恩多、麥卡利因傷缺陣情況下，僅剩兩名洋將撐大局，即便如此，他們仍展現韌性一路緊咬特攻；決勝時刻暴露出經驗不足，失誤頻頻、陷入得分荒，只能眼看對手帶走勝利。

總教練許皓程說：「特攻無論板凳、先發都是聯盟數一數二，他們給我們很大強度，這對我們年輕球隊來講就是學習的過程。」 戰神強森繳出全隊最高24分、7籃板，林秉聖16分次之。

胡瓏貿34分 賞獵鷹4連敗

另一戰，高雄全家海神在胡瓏貿砍34分帶領下，以122：111賞給獵鷹4連敗。

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