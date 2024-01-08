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雙探花轟69分 終結溜馬6連勝

2024/01/08 05:30

塔圖姆（右）砍進本季個人新高8記三分彈，助綠衫軍終結溜馬6連勝。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部戰績最佳雙雄各自客場出擊，塞爾提克「雙探花」火力全開且嚴防奏效 ，終結溜馬近來6連勝，東霸天戰績持續笑傲全聯盟。至於公鹿「字母哥」亞德托昆波豪奪48分無用，不敵火箭新年4役已吞3敗，「字母哥」直言：「我們得做的更好。」

綠衫軍嚴防奏效

塔圖姆砍進本季個人新高8記三分彈，繳出38分、13籃板、6助攻，最佳拍檔J.布朗挹注31分，加上全隊補強防線，壓制溜馬原本旺盛火力，首節17分及總得分都淪為本季隊史新低，攻守俱佳的綠衫軍，終以118：101拿下2連勝，28勝7負仍領先群雄。「賽前我和總教練一起看了許多影片。」塔圖姆透露，確實針對擅長進攻的對手做足功課，「找到一些積極進攻和拉開空間的方法，就像季後賽模式。」反觀溜馬「新控球之神」哈里伯頓飽受夾擊，僅獲17分、7助攻、6籃板，外加4失誤，賽後無奈回應：「他們防守非常出色，我們就是投不進。」

字母哥48分仍中箭

至於亞德托昆波再度陷入獨木難支的困境，48分、17籃板都冠絕兩軍，也是連續7場「雙十」演出，怎奈隊友們欲振乏力，仍以108：112惜敗給火箭，戰績25勝11敗仍居東部第2，離龍頭塞軍還有3.5場勝差，「字母哥」說：「我們所有事情都必須做得更好，還有4個月可以進步，等著看吧。」

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