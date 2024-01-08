台日韓3巨蛋拚場 世界棒壇最亮點

大谷翔平加入道奇後的首秀，將在首爾高尺巨蛋亮相。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年台日韓三大巨蛋熱鬧滾滾，大谷翔平轉戰道奇首戰將在首爾高尺巨蛋華麗亮相，讀賣巨人來台交流賽將於台北大巨蛋熱戰，中職開幕戰也有機會在「台灣第一蛋」開打，12強賽則在東京巨蛋舉行，3國指標巨蛋各自精采，就像亞洲三顆明珠，今年首次光芒齊閃耀，必將成為世界棒壇最亮點。

讀賣巨人來台交流賽將於台北大巨蛋開打，3月2日對兄弟、3日對桃猿。（資料照）

「道奇大谷」首爾首秀

台日韓三巨蛋比一比

高尺巨蛋未演先轟動

去年12月道奇豪擲逾10億美元簽下大谷翔平、山本由伸，教士也網羅松井裕樹、高祐錫，加上原本在陣中的達比修有、金河成，3月20、21日道奇與教士在高尺巨蛋的大聯盟海外開幕戰，兩隊合計就有6名日韓球星，更是大谷改披道奇藍衫首秀，未演先轟動。

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由於大聯盟例行賽首次在南韓舉行，又有日韓大咖球星壓陣，加上高尺巨蛋觀眾席容量僅1萬6000人，兩場海外開幕戰預售票將在1月底開賣，勢必掀起搶票熱潮，連鄰近的台灣球迷也蠢蠢欲動。

讀賣巨人來台交流賽

挑戰大巨蛋首次滿場

至於3月2日讀賣巨人在台北大巨蛋對中信兄弟的交流賽，首波2萬6000張門票早已完售，3日對樂天桃猿預售也超過2萬張，主辦單位希望4萬席全開，挑戰大巨蛋首次滿場紀錄。

去年底大巨蛋落成啟用，先後舉辦亞錦賽和讀賣巨人來台交流賽，3月30日中職龍猿開幕戰登場，擔任主場的味全龍領隊丁仲緯昨指出，球團已經有做一些規劃，仍在持續跟遠雄集團溝通和協調，希望能安排在大巨蛋。

日職東蛋開幕戰

話題滿滿

今年是讀賣巨人建軍90週年，監督原辰德卸任後由阿部慎之助接掌兵符，3月29日的日職開幕戰將是阿部監督上任首秀，巨人坐鎮主場東京巨蛋迎戰去年勇奪「日本一」的阪神虎，兩大超人氣球隊交鋒話題滿點，11月12強賽的超級循環賽與冠軍戰也在東京巨蛋進行，過去兩屆12強賽冠軍都在東蛋產生。

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