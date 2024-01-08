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高尺巨蛋日租型 滿場1萬6000人

2024/01/08 05:30

道奇與教士將在首爾高尺巨蛋進行大聯盟海外開幕戰。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕首爾高尺巨蛋是南韓唯一的「棒球蛋」，3月將隨大聯盟海外賽訪韓，成為最受矚目的一顆蛋。2017年經典賽A組預賽台灣隊曾在高尺巨蛋熱戰，目前是韓職英雄隊主場，滿座1萬6000人，以「日租」方式經營，平均每場相關費用不到60萬台幣。

土地面積僅東蛋一半

2009年高尺巨蛋開工，由於腹地狹小，土地面積5萬7000平方公尺僅東京巨蛋的一半，地下室只能停500輛汽車，興建期間8度變更設計圖、追加經費5次，導致一、三壘側觀眾席須內縮才能支撐巨蛋屋頂，近似橢圓形的外觀，被評為21世紀首爾最糟糕的大型建築案。

2015年9月高尺巨蛋落成，造價1948億韓元（約51.3億台幣），原本以木洞球場為大本營的英雄隊，隔年搬到「南韓第一蛋」作為主場，由於認養經費太高，因此至今都採「日租」；據統計，英雄隊租用首爾巨蛋平均一年費用約18億韓元（約4745萬台幣），以熱身賽、例行賽加季後賽年均85場計，平均每場費用約56萬台幣。

英雄隊日租高尺巨蛋費用，包括場租、電費、辦公室與休息室租金，另外，首爾市府抽成門票收入的3%、球場看板的50%與餐飲攤位所有店租，由首爾體育公團負責場館維護與營運管理。

若單看場租其實非常便宜，平日白天租金為21萬韓元，平日晚上和週末白天皆為27.3萬韓元，週末晚上35.5萬韓元，場租僅5500至9400台幣，不過，電費與市府抽成佔很高比重，相對墊高日租費用。

高尺巨蛋每年使用近150天，逾8成為棒球賽事，若英雄隊未以此為主場，恐淪為「蚊子館」。對比台北大巨蛋4萬容量，高尺算是「迷你蛋」，台灣第一蛋經營如何發揮最大效果，是一大課題。

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