回鍋悍將了心願 陳連宏今報到

陳連宏今向悍將報到，對於新職務有信心發揮所長。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕在離開統一獅後，50歲的陳連宏今天正式向富邦悍將報到，準備好接下「基地統籌教練」的新任務，他表示一開始領隊林華韋就是提出這個職務，也認為是自己擅長且想做的事情，「再回到富邦，就是覺得我可以發揮一些東西。」

陳連宏從2012年擔任教練以來資歷豐富，於2013年季中接下獅隊總教練並率隊拿下總冠軍，執教兩季半後繳出兵符，並於2017年赴美職教士小聯盟體系進修，2018年加入富邦悍將教練團並於該年季中接掌一軍總教練，2020年季中再重回獅隊二軍執教，如今再轉戰悍將。他不但在兩隊一軍執教累積219勝、勝率5成06的不俗成績，也對兩隊二軍體系都很熟悉，具備圈內少見的「遊走兩隊」資歷。

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調教「三軍」 強化年輕選手

之所以選擇再回富邦，陳連宏的想法很單純，表示離開獅隊後，悍將來接觸就是跟他談這個工作內容，「是希望我強化這些年輕選手的能力，這是我想做的事情。」林華韋也曾向媒體說明，希望打造出「類三軍」的棒球環境，讓陳連宏帶領年輕球員迅速成長。

至於再和弟弟陳金鋒同隊，且是「鋒總」首次接掌一軍，陳連宏則未多談，只表示今天報到後就是要和教練團開會，目前所知他的工作就是訓練，「還不清楚是否有其他需要協助的地方，但我的任務就是把工作做好。」

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