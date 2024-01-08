晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

回鍋悍將了心願 陳連宏今報到

2024/01/08 05:30

陳連宏今向悍將報到，對於新職務有信心發揮所長。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕在離開統一獅後，50歲的陳連宏今天正式向富邦悍將報到，準備好接下「基地統籌教練」的新任務，他表示一開始領隊林華韋就是提出這個職務，也認為是自己擅長且想做的事情，「再回到富邦，就是覺得我可以發揮一些東西。」

陳連宏從2012年擔任教練以來資歷豐富，於2013年季中接下獅隊總教練並率隊拿下總冠軍，執教兩季半後繳出兵符，並於2017年赴美職教士小聯盟體系進修，2018年加入富邦悍將教練團並於該年季中接掌一軍總教練，2020年季中再重回獅隊二軍執教，如今再轉戰悍將。他不但在兩隊一軍執教累積219勝、勝率5成06的不俗成績，也對兩隊二軍體系都很熟悉，具備圈內少見的「遊走兩隊」資歷。

調教「三軍」 強化年輕選手

之所以選擇再回富邦，陳連宏的想法很單純，表示離開獅隊後，悍將來接觸就是跟他談這個工作內容，「是希望我強化這些年輕選手的能力，這是我想做的事情。」林華韋也曾向媒體說明，希望打造出「類三軍」的棒球環境，讓陳連宏帶領年輕球員迅速成長。

至於再和弟弟陳金鋒同隊，且是「鋒總」首次接掌一軍，陳連宏則未多談，只表示今天報到後就是要和教練團開會，目前所知他的工作就是訓練，「還不清楚是否有其他需要協助的地方，但我的任務就是把工作做好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。