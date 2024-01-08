獅加強「內」功 運科訓練上場

統一獅進駐亞太成棒副球場，多了室內練習場、內野練習場。（資料照）

進駐亞太球場

玉木塾再進階

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今早首次進駐亞太成棒副球場，正式展開第一階段的訓練。多了室內練習場、內野練習場，獅隊將架設運科儀器輔助訓練，另外嚴苛的「玉木塾」也有專屬場地操練內野手，獅隊春訓將呈現新風貌。

亞太主球場尚未興建完成，還沒啟動OT，獅隊先租借副球場、室內練習場和內野練習場作為春訓基地。副球場的部分，前天才辦完巨人盃青少棒賽，有球迷發現草皮有些光禿且不均勻、狀態不佳。

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獅隊添購新的割草機、高爾夫球車進駐副球場，前2天都在協助補強。針對副球場狀態，領隊蘇泰安指出，球團能理解，畢竟副球場一直在辦比賽，「我們這2天一直在協助市府，儘快把場地做補強。」

今春訓首日，獅隊就要做出新嘗試。過去受限台南球場空間上的侷限，須架設室內的運科設備難以安裝，如今有室內練習場可使用。總教練林岳平指出，年輕潛力組和一些需要穩定的選手都會加入運科訓練，用科學數據更深入棒球。

獅隊內野統籌教練玉木朋孝將於12日抵台，從第2階段訓練加入，由於今年春訓有內野練習場可使用，這位被譽為日本球界最會打守備練習球的教練，可望讓「玉木塾」再昇華，勢必將成為關注焦點。

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