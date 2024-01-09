進駐國外版基地 獅春訓端運科菜單

獅隊總教練林岳平（中）檢視運科系統運用。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅昨首次進駐亞太棒球村開訓，偌大的室內外練習空間讓教練團和球員都相當有感，隊長陳傑憲就代表全隊發聲表示：「大家從一開始就很期待來這裡訓練，有像國外訓練基地，真的很有職業選手的感覺。」

統一獅昨率先開訓，進駐有室內場地的亞太棒球村。（記者李惠洲攝）

陳傑憲：有職業選手感覺

獅隊陳傑憲對春訓新基地發表感想，表示有像國外訓練基地。

（記者李惠洲攝）

由於亞太棒球村的成棒主球場還在興建，獅隊這次是向台南市政府租借包括成棒副球場、室內打擊場、室外牛棚區，及兩個小型內野場地，進行兩個月訓練。過往無論是在台南球場，或是高雄青埔棒球場，都因空間窄小無法架設運科設備，今年有了新基地後，獅隊也和Basepara貝思沛拉棒球學校合作，昨起的第一循環練習就導入運科，為20多名重點選手進行投、打各項數據檢測。

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餅總喊舒服 對球隊利多

獅隊總教練林岳平對新基地的感受就是「舒服」，認為這對球隊訓練具有很大的優勢，「台南球場是早期懷舊的球場，它是很有歷史的球場，但我們是希望在新的環境有更好的空間去訓練。」獅隊本土球員達61人，以往春訓擠在台南球場根本無法有效訓練，近年移往高雄青埔棒球場訓練，同樣也面臨設施不夠完善的問題。

規畫四天開放球迷參觀

儘管今年隊長尚未改選，前天過30歲生日的陳傑憲仍是獅隊最佳發言人，他說：「以往因為空間不夠，等待的時間較長，在這裡的練球效率更好，像我就會更想去珍惜這麼好的資源，也好好去享受。」

獅隊將採練5休1或練4休1的周期，並規畫於1月20、21、27及28日早上9點起開放球迷進場參觀訓練。

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