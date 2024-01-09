晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

周思齊升格現役最年長選手

2024/01/09 05:30

10月將滿43歲的中信兄弟周思齊，是現役最年長選手。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕獅隊45歲「大學長」高國慶轉任教練後，中職本季現役最年長選手，將是10月滿43歲的中信兄弟周思齊，再2次盜壘能集滿「千安百轟百盜」的他，今年還將重溫15年前6隊榮景。

2003年底代訓選秀會，林智勝（當時名林智盛）是該屆狀元，周思齊則在第3輪被誠泰太陽選進。2005年，周思齊迎接個人生涯首個職業賽季，代表誠泰COBRAS出賽，2008年底，米迪亞暴龍、中信鯨接連解散，周思齊在特別選秀會後轉戰兄弟。

可望挑戰千安百轟百盜

今年是周思齊個人生涯第20個球季，他1738場出賽也是現役球員最多，近兩年仍各有3次盜壘成功，今年還有機會挑戰史上第9位完成「千安百轟百盜」里程碑選手。

元旦剛過完42歲生日的林智勝，生涯303轟是中職全壘打王，除了沒機會從目前效力的味全龍開轟，他的全壘打「苦主」榜上匯集中職各隊，今年面對新軍台鋼雄鷹，雄鷹投手們慎防成為隊史被林智勝寫首轟紀錄第一人。

中職的6隊榮景，在2009年開季前因「黑米事件」而止，此後直到味全龍2021年重返一軍前，都是4隊規模。周思齊、林智勝、潘威倫和王勝偉，是聯盟現役僅存歷經過6隊爭霸的老將。

潘威倫和王勝偉，今年分別要過42歲和40歲生日，已是中職勝投王的潘威倫，距離生涯150勝里程碑還差2勝，累積2096.1局的他，還有機會堆高障礙；王勝偉轉戰富邦悍將2季合計出賽160場，證明自己還能打，今年4月1日生日後，將成為中職史上首位40歲游擊手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。