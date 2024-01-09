周思齊升格現役最年長選手

10月將滿43歲的中信兄弟周思齊，是現役最年長選手。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕獅隊45歲「大學長」高國慶轉任教練後，中職本季現役最年長選手，將是10月滿43歲的中信兄弟周思齊，再2次盜壘能集滿「千安百轟百盜」的他，今年還將重溫15年前6隊榮景。

2003年底代訓選秀會，林智勝（當時名林智盛）是該屆狀元，周思齊則在第3輪被誠泰太陽選進。2005年，周思齊迎接個人生涯首個職業賽季，代表誠泰COBRAS出賽，2008年底，米迪亞暴龍、中信鯨接連解散，周思齊在特別選秀會後轉戰兄弟。

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可望挑戰千安百轟百盜

今年是周思齊個人生涯第20個球季，他1738場出賽也是現役球員最多，近兩年仍各有3次盜壘成功，今年還有機會挑戰史上第9位完成「千安百轟百盜」里程碑選手。

元旦剛過完42歲生日的林智勝，生涯303轟是中職全壘打王，除了沒機會從目前效力的味全龍開轟，他的全壘打「苦主」榜上匯集中職各隊，今年面對新軍台鋼雄鷹，雄鷹投手們慎防成為隊史被林智勝寫首轟紀錄第一人。

中職的6隊榮景，在2009年開季前因「黑米事件」而止，此後直到味全龍2021年重返一軍前，都是4隊規模。周思齊、林智勝、潘威倫和王勝偉，是聯盟現役僅存歷經過6隊爭霸的老將。

潘威倫和王勝偉，今年分別要過42歲和40歲生日，已是中職勝投王的潘威倫，距離生涯150勝里程碑還差2勝，累積2096.1局的他，還有機會堆高障礙；王勝偉轉戰富邦悍將2季合計出賽160場，證明自己還能打，今年4月1日生日後，將成為中職史上首位40歲游擊手。

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