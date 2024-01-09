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張育成打中職? 操作傑出旅外條款機會低

2024/01/09 05:30

具大聯盟資歷球員參加中職選秀

富邦狀元籤是否指名受關注

張育成的新東家可望在月底前確定，是否返中職打球備受關注。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著今年選秀順位完成抽籤，保有狀元籤的富邦悍將是否爭取張育成漸受關注，由於過去10年具有大聯盟資歷球員返台打中職都按照規定參加選秀，如果沒有非第1順位球隊願意提前出手，動用「傑出旅外球員條款」的機會應該不大。

美、日、韓職球隊想網羅

28歲的張育成對今年在哪裡打球並不設限，去年底還曾公開表示「不排斥打中職，但沒有球隊來接觸」，目前美、日、韓職都有球隊向他開出合約，新東家可望在月底前確定，中職會長蔡其昌也期待他能拿到大聯盟或日職一軍合約。

張育成去年與紅襪簽下1年85萬美元的合約，換算月薪是新台幣200萬元起跳，若返台打中職拿到複數年天價合約機會高，富邦確保7月季中選秀第1順位後雖有討論他，但領隊林華韋也強調「張育成人氣與實力兼具，但合約的內容要合理」。

中職於2013年在會長黃鎮台主導下，為郭泓志量身打造傑出旅外球員條款，讓他毋須經過選秀程序，直接加盟當年順位墊底的統一獅，之後不曾再動用這項條款，主因之一在於急就章制定的條文定義相當含混籠統。

中職要啟動傑出旅外球員條款，必須有非第1順位球隊願意跳過選秀直接網羅，才由會長主動提案，再獲常務理事會2/3以上決議通過，想爭取張育成的球隊不僅口袋要很深，還要有比照統一當年放棄前3輪指名權的決心。

林子偉去年雖以選秀狀元進入中職，1個月後卻被交易給樂天桃猿，台鋼雄鷹不僅拿到王柏融議約權與王溢正、藍寅倫、翁瑋均3位球員，還不損失任何1個選秀權，若張育成真的返台打中職，台鋼的操作勢必成為各隊的參考。

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