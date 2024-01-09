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高國慶帶兵1原則 還在摸索首席

2024/01/09 05:30

卸下球員身分的高國慶（右），昨以獅隊二軍首席教練新身分上工。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅教練團在新球季做了小幅調整，最大亮點是今年卸下球員身分、轉任二軍首席教練的高國慶，他對「首席」的職務內容還在摸索，但對教練身分已做好心理調適，也對球隊未能留下大砲型的鄭鎧文最有感觸。

高國慶小檔案

將負責二軍訓練內容

獅隊一、二軍今年仍分由林岳平、劉育辰領銜，一軍教練團可望新增體能教練吳秉軒，而二軍則增設首席教練職位，讓結束20年球員生涯的高國慶出任。二軍教頭劉育辰表示，由於過去二軍沒有首席教練，今年會將所有的訓練內容讓高國慶去安排，「以往我會讓各個部門的教練輪流去規畫，現在就由國慶安排訓練流程，或是二軍比賽中的戰術執行。」

45歲的高國慶自2003年中職季後選秀獲獅隊第4輪選進後，生涯繳出1844安、134轟、902分打點，但去年一整季都沒有一軍出賽機會後，昨坦言已做好今年會轉換身分的心理準備。昨上工第1天，「高教練」就講明自己對待球員的方式，就是要公平，「我不會因為球員條件特別好，就對他特別關注，因為球員如果不從我身上挖東西，我也不會特別給他。」

指鄭鎧文條件比張育成好

獅隊今年想簽回5名未在去年季後60人名單內的球員，但江亮緯因家庭因素選擇離隊，鄭鎧文、江國謙和劉志宏則可望分別轉效味全龍、富邦悍將和中信兄弟，最後僅投手林原裕留下。高國慶直言鄭鎧文是有天分的選手，只可惜還沒開竅，除了認為他的條件比張育成更好，也祝福他能在新舞台有所發揮。

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