郭俊麟雙獅人生 自介很有戲

郭俊麟下月將參加人生第2次的「雙獅會」交流賽。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕5年前的2月21日，當時效力西武獅的郭俊麟在日本高知先發迎戰來訪的統一獅，如今郭俊麟則要穿上統一獅16號球衣在下個月飛往高知進行第2次的「雙獅會」交流賽。對於如此奇幻的「雙獅人生」，他忍不住說出「人生都在獅子過」的金句。

將重返雙獅會交流賽

受到疫情攪局，「雙獅會」暌違5年才又成行，總教練林岳平昨表示下週可望敲定26人名單，目前已確定3分之2，包括「外野三帥」陳傑憲、林安可、蘇智傑，捕手陳重羽、內野手林靖凱，以及古林睿煬等共16人，而新同學郭俊麟，則是「餅總」確定的第17人。

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接手江承諺16背號

去年還穿著富邦悍將球衣的郭俊麟，是在年底台鋼擴編選秀被挑走，結果才穿了一天台鋼球衣拍形象照，就得知自己被交易至統一獅，昨在開訓前集合時的自我介紹，他就說：「我是從富邦被台鋼挑走，再從台鋼被交易過來的郭俊麟...」

郭俊麟穿的16號球衣，就是接手交易至台鋼的江承諺背號，而事實上，這兩人在當年的雙獅隊都先發登板。江承諺是在2019年2月20日對西武先發4局無失分，郭俊麟則在隔天對統一先發3局失3分，更巧的是，統一當天派出的先發投手施子謙，去年季後也在擴編選秀被台鋼挑走，而這三人都出身西苑青棒。

今年獅隊赴日要進行3場比賽，分別是2月20日對日本社會人、21日對韓職韓華鷹，23日和西武交手，就看屆時郭俊麟有無機會在唯一1場「雙獅對決」對老東家先發。

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