NBA》詹皇全能演出 湖人掀翻快艇

39歲的詹姆斯（右）寶刀未老，昨在場上動作迅速完美，快艇P.喬治（左） 緊盯也一籌莫展。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹姆斯昨在眾所矚目的「洛城內戰」，全能演出率領湖人在驚濤駭浪中106：103斬斷快艇5連勝，也中止4連敗低潮。

雙方去年11月本季首次碰頭就一路激戰到延長賽，最後湖人辛苦贏球，結束對戰快艇的11連敗；昨兩隊再度狹路相逢，又拉鋸到終場，若非快艇N.鮑威爾最後一擊失手，勢必又要加班決定勝負。

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39歲的詹姆斯寶刀未老，昨出賽38分鐘，19投11中強攻全場最高25分，外加8籃板、7助攻，他說，「如果我們能繼續在細節上做得更好，就能成為一支非常優秀的球隊。」詹皇強調，贏了快艇是個好的開始，但仍然無法抹去湖人過去11、12場的低迷表現，「希望接下來我們能再接再厲，朝著正確方向邁進。」

痛罵有用

喚醒隊友拚搶勝

前役湖人在主場遭灰熊痛宰，詹皇火大痛批湖人欲振乏力，「我們現在情況很糟糕！」A.戴維斯聽進去了，昨強攻禁區包辦22分、10籃板，「我們拚出全力搶勝的氣勢，這也是非贏不可的關鍵戰。」

AD表示，全隊在攻守兩端都重新找回競爭力，「我們必須以此為基礎。我們知道休息室裡有什麼，也知道如何才能獲勝，今晚就展現這點。」

陷入「奪冠魔咒」的湖人，季中錦標賽後由盛轉衰，近來4勝10負， 暫居西部第10，僅領先同日落敗的勇士半場勝差，前景不容樂觀。快艇在「大鬍子」哈登加盟後，整體戰力磨合漸入佳境，惜敗給湖人之前16戰僅輸2場，目前仍高居西部第4 。

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