NBA》柯瑞手感冰冷 勇士遭暴龍痛宰

勇士一哥柯瑞昨狀態低迷，三分球9次出手全落空。 （法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨狀態低迷，全場14投2中僅拿9分，即使K.湯普森和穆迪合砍46分，仍以118：133不敵暴龍，目前以17勝19負排西部第11。

本季陷入困境的勇士，近期又有壞消息，資深後衛保羅因左手骨折手術，約4到6週後才能歸隊。昨面對暴龍，勇士一路挨打，最多落後27分，湯普森雖繳出25分、替補上陣的穆迪21分，但先發球員包含柯瑞、威金斯都是個位數得分，尤其威金斯正負值-29，全場僅拿3分，要贏球猶如天方夜譚。

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1個月內兩度沒三分球進帳 即將滿36歲引退化議論

柯瑞在去年12月18日中斷連268場投進三分球紀錄，昨再度出現三分球9投0中的窘境，外媒統計，他在過去5年間每戰都至少命中1顆三分球，但近1個月已有兩場沒有三分球進帳，令外界開始討論，3月即將滿36歲的他是否已退化。

柯瑞坦言，他必須有高效率演出才能為球隊帶來生機，但他也不因此氣餒，「當事情變得困難時，再去看看有沒有能做得更好的地方，我們必須趕快振作起來。」

甫從尼克轉隊到家鄉球隊的暴龍後衛巴瑞特，昨攻下37分，他說：「我試著用正確方式來幫助隊友，我也還在適應球隊防守體系，很努力地看影片學習中。」

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