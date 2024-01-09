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自由日日Shoot》上法治課程、聽演講 虛應故事成效有限 籃壇治打假球應用重典

2024/01/09 05:30

籃球協會為防賭及打假球，上週六舉辦SBL、WSBL賽前裁判會議，開設法治教育課程。（取自籃協臉書 ）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣籃壇去年爆發假球風暴，籃球協會為防賭及打假球，上週六舉辦2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL賽前裁判會議，並開設法治教育課程，邀請桃園地檢署主任檢察官黃榮德為國內裁判、球員及9位教練上課，針對黃、賭、毒傳授正確的法律知識，避免籃球界人士不慎觸法。

但有球迷批評這種形同「發便當上課」成效有限，球團資深人士更直言，亂世應用重典，落實制度面比虛應故事更有意義，建議盡快比照國內職棒多管齊下，以防止黑歷史重演。

比照中華職棒多管齊下

一名不具名的球團人士指出，法治教育確實有其重要性，但光是「坐著聽演講」肯定還不夠，籃壇正值多事之秋，亟待主事者更積極作為，加快腳步補強現行法規與防堵機制，尤其中華職棒過去也飽受假球醜聞重創，相關經驗值得借鏡檢視。

「像中華職棒聯盟主動與全國各地檢署合作，針對球季監賽及防制不法情事等建立聯繫平台、推動職棒選手簽約金信託、建立內部檢舉簽賭或打假球獎勵機制等，近年來至少達到嚇阻效果。」

該名人士還建議，籃壇可以考慮跟進國外職業聯盟，增設獨立監督機構，為賽事嚴格把關。

事實上，中華職棒除了生硬的法治教育，更走向寓教於樂，多年來球團經常安排與法官、檢察官等進行壘球賽，以球會友拉近彼此距離，球星們與專業法務人員多接觸互動，潛移默化中自然而然受到影響，足以防止不良份子介入，這點也值得籃球界師法。

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