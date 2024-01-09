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PLG》就在今夜！勇士戰領航猿 力保不掉出4強

2024/01/09 05:30

石門。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士今晚再次作客桃園領航猿，上週日他們以29分之差慘敗，兩隊僅剩0.5場勝差，勇士若此仗沒能拿下，將被猿隊超車掉到4強之外。

辛特力。（PLG提供）

衛冕軍勇士這季隨著主力老化，加上又有東亞超級聯賽賽程得消化，陷入困境，即使東超客場賽事多由年輕球員出擊，但不同賽制和緊湊賽程，舟車勞頓仍讓他們吃不消。

洋將和本土串聯不理想 辛特力、石門須雪恥

勇士本季平均團隊得分95.6分排在聯盟第2，但場均失誤高達18.7次，為聯盟最差，沒能打出應有的競爭力，目前在PLG以5勝6負名列第4，僅領先第5的領航猿0.5場勝差。

對於前役慘敗給領航猿，總教練許晉哲點出球員的求勝心是最大差異，「對方不管是年輕的、有經驗的都打得比我們認真，也把我們洋將守得很好。」提到領航猿這季改變，許總認為，球風差異並不大，但本土球員更加成熟，他也點名防守悍將李家慷，這季跳出來看管對手的小洋將，守得還不錯。

勇士前役洋將和本土球員串聯不理想，辛特力僅拿下10分，還發生5次失誤，石門僅4分進帳，今天不僅兩人必須雪恥，得有更多本土球員跳出來，才能避免跌出季後賽安全名單。

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