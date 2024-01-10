PLG》猿雙土槍狙擊 勇士跌出4強

領航猿白曜誠（左二）昨在關鍵時刻有所發揮。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園領航猿盧峻翔、白曜誠昨證明本土球員的價值，在關鍵時刻都有所發揮，並和洋將「沃神」沃許本共進帳58分，率隊以96：87擊敗尋求4連霸的富邦勇士，戰績6勝7敗排名PLG第4，衛冕軍則罕見跌出「4強保證班」。

領航猿盧峻翔證明本土球員價值。（PLG提供）

盧峻翔、白曜誠挺身

領航猿沃許本昨攻下30分、12籃板。 （PLG提供）

領航猿在6日主場才不敵高雄鋼鐵人，讓對方終結11連敗，接下來要迎接和勇士的2連戰，沒人敢預測領航猿2戰都贏球。畢竟，領航猿隊史最不會打的隊伍是勇士，元年交手勇士8次僅1勝，第二年交手6場全敗，上季打8場只贏3次，交手勝率只有13.6％。領航猿在7日於主場29分之差大勝勇士，就已經讓人很意外，昨再戰勝衛冕軍，證明他們不再怕勇士。

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白曜誠繳出12分、8助攻、4籃板，尤其關鍵時刻連拿4分，更是撲滅勇士反撲氣焰的要角，進球後罕見怒吼，他透露，主要是先前兩罰沒進，就被勇士打出氣勢，最後能投進關鍵球真的有把壓力釋放。

沃許本30分、12籃板

白曜誠認為，球隊最重要的人還是沃許本，無論何時都給予大家鼓勵，在場上也是帶領大家向前衝。沃許本此仗30分、12籃板，其中第四節進帳12分，至於盧峻翔挹注16分，另一位洋將密克斯18分、9籃板。

勇士本土命中率低迷

勇士如今連領航猿都打不贏，吞下對戰2連敗，戰績5勝7敗變倒數第2名，也是隊史罕見狀況。衛冕軍過去的本土戰力堪稱聯盟之最，但此仗本土普遍沒貢獻，本土球員出手44次僅中12球，命中率27.2％，進攻只靠洋將辛特力、強森、塞瑟夫苦撐，如何喚醒本土球員的狀態，考驗著冠軍主帥許晉哲。

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