快艇4星連線 射落太陽3巨頭

灰熊少主莫蘭特右肩關節唇撕裂，必須進行手術，賽季提前報銷。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況不俗的快艇昨和太陽都以「完全體」出擊，不過在這場眾星雲集的比賽中，洛城大軍技高一籌，全隊6人得分上雙、團隊命中率高達62.4%，早早取得大幅領先，終場以138：111勝出，近7戰奪下6勝。

快艇喬治（右）昨繳出25分，助隊力壓太陽。（美聯社）

快艇這季透過交易獲得哈登，他和P.喬治、雷納德及魏斯布魯克形成4星連線，太陽則換來了畢爾，和杜蘭特、布克共組3巨頭，兩隊7大球星同場較勁，吸引外界目光。

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揮別前役敗給湖人的陰霾，快艇昨背靠背出賽打出競爭力，無論攻守都優於太陽，喬治繳出25分，哈登、祖巴克各拿19分，全隊助攻多了對手15次、籃板贏了19個，最多曾贏到30分。對於子弟兵表現，快艇主帥泰倫魯說：「前一場輸球讓我們更清醒，在進攻上球的流動更加順暢，製造更多機會。」

快艇上季季後賽遭太陽以4：1淘汰，但這季找到對策，已對太陽取得2連勝，兩戰共拿下269分，進攻效率達141.6，打得相當順手。目前快艇以23勝13負，名列西部第4。太陽昨以杜蘭特拿下30分最佳，同時和雷霆時期老隊友魏斯布魯克、哈登對決，他說：「我們永遠不會忘記一起征戰的時光，也喜歡跟他們並肩作戰。」

綠衫軍、公鹿 同日落難

東部龍頭塞爾提克昨迎戰溜馬，J.布朗雖猛轟40分，綠衫軍仍以131：133落敗；東部第2的公鹿則以116：132不敵爵士，兩大強權同日落難。

莫蘭特報銷 D.格林歸隊

先前因持槍遭聯盟禁賽的灰熊少主莫蘭特，才剛解禁回歸，卻在訓練時傷到右邊肩膀，且因右肩關節唇撕裂，必須進行手術，賽季提前報銷，這對戰績不理想的灰熊而言，無疑是雪上加霜。

至於因場上危險行為遭無限期禁賽的勇士前鋒D.格林，目前已回歸球隊訓練，最快一週內將重返賽場。受到聯盟的重懲，格林不諱言，曾想過退休，但被NBA主席席爾瓦說服，「我很感激和席爾瓦共事，他是想要幫助你，而非只是懲罰你，對於球員相當關心。」目前勇士17勝19負掉到西部第12，亟需格林歸隊增添戰力。

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