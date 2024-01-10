獅兩代強投關鍵球季 嘟嘟拚傳奇結局

古林睿煬今年訂出至少投120局目標，要拚出旅外身價。（記者李惠洲攝）

史上最多勝投手

41歲潘威倫要在生涯第22個球季力拚150勝里程碑。（記者李惠洲攝）

續拚150勝里程碑

〔記者倪婉君／台南報導〕中職邁入第35年，統一獅兩代強投各有看點，41歲潘威倫要在生涯第22個球季拚到150勝里程碑，在引退年投出傳奇結尾，23歲的古林睿煬則要在生涯第6季挑戰單季120局目標，在關鍵年證明旅外身價。

進行完春訓第2天操練後，潘威倫經過約1小時的按摩治療後在亞太棒球村成棒副球場休息室受訪，被媒體問及是否有重大宣布時，他還故意摸摸肚子笑說：「重大宣布，體重增加喔？」事實上，這位在中職累計148勝的史上最多勝投手，近幾年開訓都會被問及同樣問題，昨媒體再問他是否視今年為最後一個球季時，他不諱言地說：「心裡面這麼想。」

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中職最後球季？

不排除達標後引退

潘威倫透露，已跟領隊蘇泰安針對今年交換想法，也跟球團取得現階段共識，就是在今年達成150勝目標，「公司認為我還可以投，讓我繼續當選手，共識就是努力達成設定的目標。」雙方甚至聊到達成150勝就引退的選項，球團也對他球員生涯結束後提出規畫。

從2003菜鳥年的6隊規模，潘威倫在可能是生涯最後一季又盼到6隊拚場，他直言很期待今年球季開打。但若說生涯有無遺憾，他則指當年未能赴韓職闖蕩確實有憾，也鼓勵後輩若有機會旅外就去試，「世界這麼大，有很多東西可以去看、去學。」

古林睿煬拚旅外身價

笑起來仍很稚氣的古林在潘威倫受訪時，就低調不打擾從旁邊快速通過，他就是很有機會旅外發展的新生代強投。古林今年若能順利投完一整季，可望取得年資滿3年的旅外自由球員資格，他則說：「那是之後的事，現在專注在今年如何比去年更好。」

過去單季最多投到100局，古林今年訂出至少120局目標，「其他像防禦率、勝場數，就讓它自然發生，因為比較沒辦法控制，但局數是自己能夠做到的。」旅外的夢想，他就等今年證明自己後再說。

前獅隊外野重砲鄭鎧文昨確定加盟味全龍，力拚新球季先發出賽。

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