晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅兩代強投關鍵球季 嘟嘟拚傳奇結局

2024/01/10 05:30

古林睿煬今年訂出至少投120局目標，要拚出旅外身價。（記者李惠洲攝）

史上最多勝投手

41歲潘威倫要在生涯第22個球季力拚150勝里程碑。（記者李惠洲攝）

續拚150勝里程碑

〔記者倪婉君／台南報導〕中職邁入第35年，統一獅兩代強投各有看點，41歲潘威倫要在生涯第22個球季拚到150勝里程碑，在引退年投出傳奇結尾，23歲的古林睿煬則要在生涯第6季挑戰單季120局目標，在關鍵年證明旅外身價。

進行完春訓第2天操練後，潘威倫經過約1小時的按摩治療後在亞太棒球村成棒副球場休息室受訪，被媒體問及是否有重大宣布時，他還故意摸摸肚子笑說：「重大宣布，體重增加喔？」事實上，這位在中職累計148勝的史上最多勝投手，近幾年開訓都會被問及同樣問題，昨媒體再問他是否視今年為最後一個球季時，他不諱言地說：「心裡面這麼想。」

中職最後球季？

不排除達標後引退

潘威倫透露，已跟領隊蘇泰安針對今年交換想法，也跟球團取得現階段共識，就是在今年達成150勝目標，「公司認為我還可以投，讓我繼續當選手，共識就是努力達成設定的目標。」雙方甚至聊到達成150勝就引退的選項，球團也對他球員生涯結束後提出規畫。

從2003菜鳥年的6隊規模，潘威倫在可能是生涯最後一季又盼到6隊拚場，他直言很期待今年球季開打。但若說生涯有無遺憾，他則指當年未能赴韓職闖蕩確實有憾，也鼓勵後輩若有機會旅外就去試，「世界這麼大，有很多東西可以去看、去學。」

古林睿煬拚旅外身價

笑起來仍很稚氣的古林在潘威倫受訪時，就低調不打擾從旁邊快速通過，他就是很有機會旅外發展的新生代強投。古林今年若能順利投完一整季，可望取得年資滿3年的旅外自由球員資格，他則說：「那是之後的事，現在專注在今年如何比去年更好。」

過去單季最多投到100局，古林今年訂出至少120局目標，「其他像防禦率、勝場數，就讓它自然發生，因為比較沒辦法控制，但局數是自己能夠做到的。」旅外的夢想，他就等今年證明自己後再說。

前獅隊外野重砲鄭鎧文昨確定加盟味全龍，力拚新球季先發出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。