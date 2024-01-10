穀保平鎮恩仇錄 宣戰有火花

近5年全國木棒聯賽 冠亞軍及指標球員

1/23開打 穀保目標連霸

高中木棒聯賽將於1月23日開打。 （學生棒球運動聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕高中木棒聯賽將於1月23日開打，尋求衛冕的穀保家商昨天在宣告記者會上喊出「一定要連霸」，死對頭平鎮高中也誓言奪回冠軍。

平鎮誓言復仇奪回冠軍

穀保和平鎮去年在8強賽提前對決，穀保靠著林盛恩先發5.2局無失分，只被擊出3支安打，投出5次三振，最快球速152公里，率隊5：0擊敗平鎮，終止平鎮的4連霸，接著連勝東體、普門，最終贏得冠軍，昨天由U18世界盃國手陳睦衡代表出席記者會，宣誓要開啟穀保的連霸，平鎮的U18世界盃國手許庭綸不甘示弱，表示目標只有冠軍，要報去年的一箭之仇。

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林盛恩勉學弟奔向巔峰

林盛恩去年畢業後就被大聯盟紅人隊網羅，簽約金高達120萬美元（約台幣3714萬），昨天他也出席聯賽記者會，他表示，每一場比賽都可能是轉捩點，勉勵學弟們展現捨我其誰的態度，帶領球隊邁向巔峰。

木棒聯賽今年共有45隊參賽，將進行4階段的比賽，前兩階段在台南和高雄的8個球場進行，最後兩階段移師嘉義縣、市，將於2月28日產生冠軍。

木棒聯賽從第1階段起，將由智林體育台在有線電視、粉絲團和youtube進行轉播，並在Getwin Sports Youtube和Twitch、學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網同布播出。

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