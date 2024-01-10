晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

穀保平鎮恩仇錄 宣戰有火花

2024/01/10 05:30

近5年全國木棒聯賽 冠亞軍及指標球員

1/23開打 穀保目標連霸

高中木棒聯賽將於1月23日開打。 （學生棒球運動聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕高中木棒聯賽將於1月23日開打，尋求衛冕的穀保家商昨天在宣告記者會上喊出「一定要連霸」，死對頭平鎮高中也誓言奪回冠軍。

平鎮誓言復仇奪回冠軍

穀保和平鎮去年在8強賽提前對決，穀保靠著林盛恩先發5.2局無失分，只被擊出3支安打，投出5次三振，最快球速152公里，率隊5：0擊敗平鎮，終止平鎮的4連霸，接著連勝東體、普門，最終贏得冠軍，昨天由U18世界盃國手陳睦衡代表出席記者會，宣誓要開啟穀保的連霸，平鎮的U18世界盃國手許庭綸不甘示弱，表示目標只有冠軍，要報去年的一箭之仇。

林盛恩勉學弟奔向巔峰

林盛恩去年畢業後就被大聯盟紅人隊網羅，簽約金高達120萬美元（約台幣3714萬），昨天他也出席聯賽記者會，他表示，每一場比賽都可能是轉捩點，勉勵學弟們展現捨我其誰的態度，帶領球隊邁向巔峰。

木棒聯賽今年共有45隊參賽，將進行4階段的比賽，前兩階段在台南和高雄的8個球場進行，最後兩階段移師嘉義縣、市，將於2月28日產生冠軍。

木棒聯賽從第1階段起，將由智林體育台在有線電視、粉絲團和youtube進行轉播，並在Getwin Sports Youtube和Twitch、學生棒球運動聯盟粉絲團、公視影音網同布播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。