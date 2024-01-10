MLB官網點名爆發 林盛恩有壓力

去年加盟紅人隊的林盛恩，被大聯盟官網點名，是今年有機會大爆發的紅人隊小聯盟系統球員。（學生棒球運動聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕去年加盟紅人隊的林盛恩，只在新人聯盟出賽9場就備受矚目，不過，去年碰到紅人隊開幕戰先發投手格林(Hunter Greene)到小聯盟投復健賽，讓他深刻感受大聯盟是完全不同的世界，期許自己不斷進步，達成大聯盟的夢想。

格林震撼教育

感受到距離

格林曾以單場投出39顆100英里以上的快速球打破大聯盟紀錄，林盛恩表示，格林的復健賽他擔任游擊手，可以從最近距離觀察格林投球，格林不但直球均速達到100英里，變化球也相當犀利，打者完全打不到，讓他感受到和大聯盟的距離，必須加倍努力才行。

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紅人隊新秀榜

排名第19

雖然只在新人聯盟短暫出賽，林盛恩已經在紅人隊新秀榜排名第19，日前大聯盟官網也指出，林盛恩是今年有機會大爆發的紅人隊小聯盟系統球員。林盛恩坦言，被官網點名有點壓力，畢竟才加入球隊不久，但是也感受到大家對他的期待，希望能不斷進步，不要讓球隊、球迷失望。

不過，官網也指出，林盛恩的被三振率45.7%偏高，林盛恩表示，過去在高中很少碰到球速150公里以上的投手，這種球速在小聯盟比比皆是，一開始不太適應，後來逐漸習慣，確實擊球的比率有提升。

希望今年升上高階1A

林盛恩預定1月20日返美展開訓練，他表示，今年第1次參加春訓，希望好好表現給教練和球探看，開季能從低階1A出發，雖然球隊表示，他是全隊年紀最小的球員，對於升級不必太著急，還是希望今年就能升上高階1A。

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