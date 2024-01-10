2千安掛保證 神全月薪跳3字頭

統一獅林益全，新球季要拚2千安目標。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕加入統一獅第2年，林益全有望在上半季就達成生涯2千安的重大里程碑，他除了對16年生涯首次遇到6隊開打感到新鮮，也期盼可以多打幾年，朝中職史上最多安的目標邁進。

薪情看漲

可望簽單年合約

38歲的林益全去年從富邦悍將轉戰統一獅，月薪雖從70萬大砍至25萬，但因去年球季89場出賽累計3成06打擊率的不俗表現，據悉今年可望以單年合約的方式去談，月薪上揚至3字頭不成問題。

請繼續往下閱讀...

只差21安

有機會上半季達標

中職前一次6隊規模是在2008年，林益全則是2009年展開職棒生涯，因此對於今年又有生力軍台鋼雄鷹加入感到開心，「去年看他們打二軍總冠軍賽和冬盟，就打得滿有聲有色的。」

林益全對於將達成的大紀錄更是滿心期待，他只差21安就能成為繼張泰山2134安、彭政閔2044安的史上第3位2千安打者，「這算是滿有意義的紀錄，也間接代表自己打久了，才有機會去達成。」從菜鳥年起，林益全每年給自己的「低標」就是打擊率3成、百安，達成的難度隨成年紀增長又更高，「確實滿不簡單，加上現在整個環境競爭都提升，要把狀況維持跟年輕球員一樣高檔，又是另一個挑戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法