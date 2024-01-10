生涯最後合約? 阿基獅2心願

40歲的陳鏞基今年續在球場上奮戰，目前是獅隊陣中最年長野手。（記者李惠洲攝）

盼今年在大巨蛋、

明年亞太球場出賽

〔記者倪婉君／台南報導〕在45歲「大學長」高國慶引退後，40歲的「阿基獅」陳鏞基成為獅隊陣中最年長野手，他也對可能是生涯最後一紙合約說出兩大願望，一願今年能在台北大巨蛋出賽，二願明年能在亞太棒球村主球場登場。

引退藍圖可能轉任教練

陳鏞基去年結束3年複數年合約，今年要洽談新約，他表示已跟領隊蘇泰安見過一次面，對於合約初步交換想法，「蘇總也算是跟我同一年進統一，我是2011年回來台灣第一年，那年是他剛接領隊，有一種特別情感。」雙方相談甚歡，甚至提到他退下來在球隊當教練的事，「但這是之後的事，我今年還是球員身分，想要先把球員的事情做好，我要專心在球場上。」

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能打到不惑之年，陳鏞基已經相當感恩，「現在在球場上是很珍惜、很享受，今年又能來到這個新球場訓練很幸福。」若要說目前願望，他立刻想到兩個，「希望我能在大巨蛋比賽，也能在亞太出賽，聽說亞太（指主球場）快的話明年會好，希望今年可以好好照顧自己，明年有機會在那裡比賽。巨蛋已經好了，就看公司今年能不能安排在那邊比賽。」

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