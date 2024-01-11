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東超》豪哥倒數26秒射三分彈 國王殺進4強

2024/01/11 05:30

林書豪（左）果然「英雄命」，在最後26秒投進致勝三分球。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕林書豪昨在主場新莊體育館於最後26秒霸氣投進三分球，率新北國王以67：63擊敗上季日本B聯賽冠軍琉球黃金國王，未讓進場5207位球迷敗興而歸，國王4連勝篤定晉級東亞超級籃球聯賽4強，也是台灣第1隊。

林書豪（右）帶傷奮戰，率國王擊敗上季日本B聯賽冠軍琉球黃金國王，闖進東超聯賽4強。（記者林正堃攝）

新莊體育館昨晚氣溫剩攝氏12度，國王團隊手感也是冷到不行，三分線一度15投皆墨，直到第三節才由亞洲外援海登投進團隊第1顆，總教練萊恩對這樣的狀況直言確實很糟，相信還是有辦法調整回來。

林書豪帶傷硬拚

坦承贏得不容易

在6日PLG對上夢想家之戰，林書豪因左腳踝不適缺陣，昨回歸就奮戰超過30分鐘，繳出15分、6助攻及4籃板，他賽後坦言腳踝很不舒服，甚至令他感到痛苦，不確定明天對新竹攻城獅之戰能否上陣。

團隊三分球一度15投盡墨

不只全隊手感冰冷，林書豪前5次三分球出手都不進，最後關頭被對手死守，別無他法只能選擇出手大號三分球，想不到成功投進，他高舉雙手享受球迷歡呼聲，再度展現「英雄命」，並粉碎琉球黃金國王的反撲氣勢，對方主帥桶谷大都稱林書豪無庸置疑就是地主的贏球功臣。

林書豪坦言，這場比賽真的不容易，尤其全隊才拿67分，「但大家要看我們籃板贏對手17個，並一起用防守贏下比賽，絕對不是我這一顆進球的關係。」

國王在東超B組進帳4連勝，但尚未鎖定分組第1席次，在24、31日展開客場之旅將對上琉球黃金國王、南韓首爾SK騎士，仍要全力求勝，屆時4強單淘汰賽才能避開A組最強、由富樫勇樹領軍的日本千葉噴射機。

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