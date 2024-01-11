湖人險勝1分 暴龍主帥飆罵裁判可恥

A.戴維斯（中）狂飆41分、11籃板，助湖人以1分險勝暴龍。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人A.戴維斯昨肆虐對手禁區狂砍41分，率隊以132：131驚險收下2連勝；只是兩隊在末節罰球比例懸殊，湖人23次、暴龍僅2次，讓暴龍主帥賈柯維奇相當不滿，賽後飆罵裁判和聯盟可恥，無懼後續可能面臨嚴厲處罰。

第4節兩隊罰球數23：2

湖人昨和暴龍一路激戰，暴龍團隊命中率56.4%，小贏對方的54.3%，湖人籃板則多了2個，團隊數據難分軒輊。不過，兩隊罰球數卻是天差地遠，湖人全場共36次罰球，其中23次集中在第4節，但暴龍全隊整場加起來僅13次，比戴維斯的個人14次還少。

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對於決勝時刻哨聲的差異，賈柯維奇氣到拍桌，「這真是恥辱，裁判可恥，讓這件事發生的聯盟也是。第4節湖人跟暴龍的罰球數是23比2，暴龍第4節只有2次罰球，這比賽要我怎麼打？」他甚至直言，這比賽就是要讓湖人贏，「如果真是這樣請讓我們知道，今天就不打了，給他們贏，這比賽太不公平。」

A.戴維斯砍41分11籃板

戴維斯繳出41分、11籃板，詹姆斯22分、12助攻；暴龍巴恩斯26分、西亞卡姆25分、奎克利21分，巴瑞特23分、10籃板，暴龍也成為史上第6支先發4人得分破20分、團隊命中超過55%仍輸球的隊伍。

灰熊少主莫蘭特昨雖因右肩傷勢缺陣，但賽前特別找隊友們談話、激勵大家，即便獨行俠雙星厄文飆出33分、東契奇拿31分，灰熊仍以120：103奪3連勝。

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