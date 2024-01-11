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8年1.2億美元 史波斯查最大約教頭

2024/01/11 05:30

熱火主帥史波斯查（左，資料照）以8年1.2億美元和球隊續約，創下史上總值最高的教練合約。

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱火主帥史波斯查執教成績亮眼，昨外媒指出他以8年1.2億美元（約37.3億台幣）和球隊續約，為史上總值最高的教練合約，也是目前聯盟當中第3位年薪破1千萬美元的教頭。

影像分析師出身

12度率隊闖季後賽

53歲的史波斯查為影像分析師出身，1997年加入熱火教練團，並於2008年正式執掌南灘大軍兵符，曾率隊於2012、2013年完成2連霸，今年執教熱火邁入第16個賽季。過去15季當中，史波斯查曾12度率隊闖進季後賽、6度爭冠，上季更上演「老八傳奇」，以東部第8種子之姿殺進總冠軍戰，運籌帷幄的功力有目共睹。

年薪僅次於馬刺帕帥

史波斯查將以8年1.2億美元和熱火續約，平均年薪1500萬美元（約4.6億台幣），僅次於馬刺主帥帕波維奇的1600萬美元（約4.9億台幣）；另一年薪破千萬的教頭則是活塞總教練威廉斯，他的年薪約為1300萬美元（約4億台幣）。

史波斯查執教生涯在例行賽取得725勝，排名史上第19，季後賽則是109勝，為史上第5、現役第2，僅次於帕波維奇。史總續約消息一出獲得關注，過去的子弟兵詹姆斯發文祝賀，詹皇說：「他值得合約裡的每一分錢。」

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