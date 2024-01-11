晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

小戴2024首戰開紅盤 更在意不受傷

2024/01/11 05:30

戴資穎直落二擊敗張蓓雯，晉級馬來西亞公開賽16強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上次對戰華裔美籍女將張蓓雯，戴資穎因身體不適退賽，也讓她深感健康的重要性，昨小戴在2024年首戰用百分百身體狀態出賽，以23：21、21：19力壓張蓓雯，打進馬來西亞公開賽女單16強，今天遭遇泰國女將布莎南。

精彩美技連發

張蓓雯望球興嘆

29歲戴資穎去年9月到10月面臨密集出賽，身體狀態難以維持百分之百，而小戴11月在熊本大師賽對張蓓雯會退賽就是想避免碰上更嚴重的傷勢。戴資穎新球季最大目標除了爭取佳績，更重要是保持身體健康，以不受傷為主，為7月巴黎奧運做好準備。

昨是戴資穎2024年首場賽事，確實出現較多失誤，全場還浪費5個局點，但期間打出不少精彩好球，其中張蓓雯首局12：16落後，把球推往右邊底線，戴資穎轉身以反拍將球送至斜對角，且落點精準緊貼邊線，張蓓雯只能望球興嘆，小戴直呼，不知如何打出來的。

戴資穎今天得步步為營，減少失誤會是主要課題，她過去19次對戰布莎南共獲16勝，並保有14連勝優勢。

男單林俊易晉級16強

男單方面，世界排名21的「左手重砲」林俊易，以21：17、21：13擊敗泰國王高倫，取對戰4連勝，今天迎戰去年世錦賽金牌泰國一哥昆拉武特。另外，男雙李哲輝／楊博軒以20：22、22：20、21：12逆轉中國組合陳柏陽／劉毅，終結對戰2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。