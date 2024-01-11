小戴2024首戰開紅盤 更在意不受傷

戴資穎直落二擊敗張蓓雯，晉級馬來西亞公開賽16強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕上次對戰華裔美籍女將張蓓雯，戴資穎因身體不適退賽，也讓她深感健康的重要性，昨小戴在2024年首戰用百分百身體狀態出賽，以23：21、21：19力壓張蓓雯，打進馬來西亞公開賽女單16強，今天遭遇泰國女將布莎南。

精彩美技連發

張蓓雯望球興嘆

29歲戴資穎去年9月到10月面臨密集出賽，身體狀態難以維持百分之百，而小戴11月在熊本大師賽對張蓓雯會退賽就是想避免碰上更嚴重的傷勢。戴資穎新球季最大目標除了爭取佳績，更重要是保持身體健康，以不受傷為主，為7月巴黎奧運做好準備。

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昨是戴資穎2024年首場賽事，確實出現較多失誤，全場還浪費5個局點，但期間打出不少精彩好球，其中張蓓雯首局12：16落後，把球推往右邊底線，戴資穎轉身以反拍將球送至斜對角，且落點精準緊貼邊線，張蓓雯只能望球興嘆，小戴直呼，不知如何打出來的。

戴資穎今天得步步為營，減少失誤會是主要課題，她過去19次對戰布莎南共獲16勝，並保有14連勝優勢。

男單林俊易晉級16強

男單方面，世界排名21的「左手重砲」林俊易，以21：17、21：13擊敗泰國王高倫，取對戰4連勝，今天迎戰去年世錦賽金牌泰國一哥昆拉武特。另外，男雙李哲輝／楊博軒以20：22、22：20、21：12逆轉中國組合陳柏陽／劉毅，終結對戰2連敗。

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