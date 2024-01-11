預防6隊和局大年 導入美版突破制

去年12月亞錦賽台灣隊在突破僵局制以1分之差輸給日本。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職上季有11場和局，寫下2006年以來最多和局紀錄，今年確定導入突破僵局制，和局可望大幅下修，不僅考驗各隊牛棚「救火隊」的實力，也能作為年底世界12強棒球賽的選材參考。

去年11場和局17年新高

考驗觀戰耐性

自從中職變成5隊規模，近年和局場數有變多的趨勢，已連3年每季至少10場和局，去年更寫17年來最多。今年迎接台鋼雄鷹隊重返6隊規模，為加快比賽節奏和精彩度，賽季將導入突破僵局制，10局起放置1名跑者在二壘。

請繼續往下閱讀...

秘書長楊清瓏指出，聯盟提出2個方案，一是大聯盟版本的二壘有人，另一個是世界棒壘球總會的10局起一、二壘有人，最終總教練決議第1個方案，而12局和局制也將續行。

演練國際賽節奏

新制也幫悍將改運

年底世界12強賽的突破僵局制，是採取一、二壘有人開局，雖然跟中職有些不同，各隊「救火隊」能感受延長賽壘上有人的緊張感、累積作戰經驗，對國際賽的應變有好處。

突破僵局制也將從今年熱身賽開始實施，各隊將演練適應此新制度，戰術運用也得實際演練。此項新制或能為富邦悍將改改運，他們是去年唯一延長賽沒贏過的球隊，戰績3敗4和，由於10-12局打擊率只有0.098，導致得點圈打擊僅3打數，新球季延長賽就有跑者先攻佔得點圈，可能是轉運的開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法