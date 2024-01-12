晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG開鍘鋼鐵人 罰到最重200萬

2024/01/12 05:30

鋼鐵人本季戰績慘淡，上週六才終止11連敗難堪紀錄。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪教唆砸女記者汽車侵害新聞自由案件，PLG聯盟昨召開紀律委員會，對鋼鐵人球團處以規章最高罰款200萬台幣，陳冠豪永不錄用及終生不得任職PLG旗下的所有球團，並呼籲鋼鐵人公開道歉，不過鋼鐵人尚未正式回應。

嚴懲前領隊對媒體施暴

要求球團公開道歉

陳冠豪因不滿一名媒體記者報導鋼鐵人幕後資金問題，唆使手下跟蹤記者侵入停車場砸車。陳冠豪犯後仍擔任鋼鐵人領隊數月才潛逃，新北地方法院去年12月29日宣判，除了陳冠豪通緝在逃，7名犯嫌皆已獲罪。

陳冠豪的行為嚴重損害PLG形象，網友將鋼鐵人戲稱為「鋼釘人」。PLG紀律委員會就法院判決、社會輿論及公眾影響、球團處理態度及方式等多面向進行討論，全體委員都認為此案違反台灣社會的新聞自由價值，加上球隊享有政府「運動產業發展條例」租稅減免優惠，應負起社會公益責任。

PLG紀律委員會由前台北地院法官吳佳霖、國體大教授陳子軒、東吳大學法律系副教授鄭瑞健等專業領域社會公正人士組成，最後依聯盟賽事章程第二章：球團規範12.2「球團有監督其球員、教練及隊職員共同遵守聯盟規範之義務。」及15.1.2「前項之處分皆得併罰最高新臺幣貳佰萬之罰款。」懲處。

網友普遍認為200萬似乎太少，不過罰款額度已是目前PLG規章的天花板，聯盟目前正研擬修訂新版規章，盼聯盟在成長的過程中對成員具有更強大約束力。PLG聯盟計畫將罰款捐贈基層籃球及台灣新聞記者協會等單位。

始終定調個人行為

鋼鐵人截稿前未回應

鋼鐵人切割陳冠豪教唆砸車屬「個人行為」，不過陳冠豪犯案期間掛名鋼鐵人領隊，所涉案件和球隊事務有高度關連，被判刑多名共犯中，有2人為鋼鐵人員工，球團以「個人行為」解釋過於牽強。鋼鐵人總經理高景炎昨對於球團遭罰200萬不願多談，他強調自他接任GM職務後，球團內部員工都很認真工作，絕不會做非法的事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。