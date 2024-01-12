PLG開鍘鋼鐵人 罰到最重200萬

鋼鐵人本季戰績慘淡，上週六才終止11連敗難堪紀錄。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高雄17直播鋼鐵人前領隊陳冠豪教唆砸女記者汽車侵害新聞自由案件，PLG聯盟昨召開紀律委員會，對鋼鐵人球團處以規章最高罰款200萬台幣，陳冠豪永不錄用及終生不得任職PLG旗下的所有球團，並呼籲鋼鐵人公開道歉，不過鋼鐵人尚未正式回應。

嚴懲前領隊對媒體施暴

要求球團公開道歉

陳冠豪因不滿一名媒體記者報導鋼鐵人幕後資金問題，唆使手下跟蹤記者侵入停車場砸車。陳冠豪犯後仍擔任鋼鐵人領隊數月才潛逃，新北地方法院去年12月29日宣判，除了陳冠豪通緝在逃，7名犯嫌皆已獲罪。

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陳冠豪的行為嚴重損害PLG形象，網友將鋼鐵人戲稱為「鋼釘人」。PLG紀律委員會就法院判決、社會輿論及公眾影響、球團處理態度及方式等多面向進行討論，全體委員都認為此案違反台灣社會的新聞自由價值，加上球隊享有政府「運動產業發展條例」租稅減免優惠，應負起社會公益責任。

PLG紀律委員會由前台北地院法官吳佳霖、國體大教授陳子軒、東吳大學法律系副教授鄭瑞健等專業領域社會公正人士組成，最後依聯盟賽事章程第二章：球團規範12.2「球團有監督其球員、教練及隊職員共同遵守聯盟規範之義務。」及15.1.2「前項之處分皆得併罰最高新臺幣貳佰萬之罰款。」懲處。

網友普遍認為200萬似乎太少，不過罰款額度已是目前PLG規章的天花板，聯盟目前正研擬修訂新版規章，盼聯盟在成長的過程中對成員具有更強大約束力。PLG聯盟計畫將罰款捐贈基層籃球及台灣新聞記者協會等單位。

始終定調個人行為

鋼鐵人截稿前未回應

鋼鐵人切割陳冠豪教唆砸車屬「個人行為」，不過陳冠豪犯案期間掛名鋼鐵人領隊，所涉案件和球隊事務有高度關連，被判刑多名共犯中，有2人為鋼鐵人員工，球團以「個人行為」解釋過於牽強。鋼鐵人總經理高景炎昨對於球團遭罰200萬不願多談，他強調自他接任GM職務後，球團內部員工都很認真工作，絕不會做非法的事情。

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