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救染黑形象救票房 PLG硬起來

2024/01/12 05:30

鋼鐵人恐嚇媒體事件，重挫PLG形象。（資料照）

記者王元鴻／新聞分析

P. LEAGUE+「高雄17直播鋼鐵人隊」前領隊陳冠豪在職期間，涉及嚴重侵害新聞自由事件，相關共犯被捕遭起訴後，去年底法院判決出爐，PLG紀律委員會對高雄鋼鐵人處以規章最高200萬元罰款，並要求球隊公開道歉，回應社會對該起受矚目案件的期待，PLG聯盟盼能挽救染黑形象和必須負起的社會責任。

鋼鐵人陳冠豪被控不滿一名女記者報導鋼鐵人幕後資金問題，唆使手下跟蹤女記者並砸車毀損，除名義上的主嫌陳冠豪被通緝中，7名共犯被依妨害秘密、毀損等罪嫌起訴。新北地院日前依竊錄非公開活動等罪，判處7人拘役40日至6個月不等徒刑，有3人因與被害人和解獲得緩刑。

球團施暴威嚇媒體

不能視同一般刑案

法界認為陳冠豪案的量刑尚稱合理，不過被害人是媒體記者，不能以一般社會案件視之。媒體記者因報導而遭到人身迫害、騷擾威脅、司法起訴等恐嚇行動，試圖「殺雞儆猴」，製造寒蟬效應讓媒體噤聲，嚴重侵害新聞自由，在民主法制國家極其嚴重，甚至是國際重大人權事件，當然也重挫PLG的社會形象，聯盟統計這一季票房下滑至少2成。

據體育署的公開資料，國內職業運動團隊皆受惠於「運動產業發展條例」，以PLG為例，上一年度聯盟可受捐贈額度為7000萬元（獲捐贈100萬元）、桃園領航猿獲捐贈9042萬元、新北國王獲4145萬元、夢想家獲2500萬元、攻城獅獲1605萬元，大部分球隊都獲得實質捐贈，PLG各隊經營受惠良多，且各級學校購買PLG比賽門票，還可以獲得運動發展基金補助。

職籃受惠運發條例

需負對等社會責任

職業運動在先進國家皆是健康清新的社會楷模，在台灣比賽使用公有場館、球隊和聯盟享有多重租稅優惠，政府將該有的稅賦收入用來協助職籃發展，也等同減少對一般民眾的公共服務，職籃享用公共資源自有其公益性，以及相對的社會責任，鋼鐵人事件顯然違背一般社會認知，PLG聯盟對鋼鐵人的處置和態度，讓這個聯盟走回台灣社會可以理解、支持的道路上，值得肯定。

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