雷納德自動砍價 3年約留快艇

雷納德（左）與快艇續約3年，立刻拚出連勝慶祝行情。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷納德提前與快艇達成3年1.52億美元（約47.2億台幣）的延長續約，昨他發揮價值攻下29分，率隊126：120擊退暴龍，喜收2連勝，而另名球星P.喬治也表達續留決心，希望與雷納德聯手打下冠軍。

外傳雷納德可能在明年合約到期後離開快艇，但他提前續約破除謠言，此外，他原本有機會爭取1.68億美元（約52.2億台幣）的頂薪，卻選擇在價碼讓步，首季年薪為5200萬美元（約16.1億台幣），之後2季5000萬美元（約15.5億台幣），讓快艇高層在陣容操盤有更多空間。

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影響P.喬治 表態想續約

雷納德本季狀態出色，場均可得24分、6籃板、3.5助攻，且他出賽33場，快艇拿下22勝，其中昨面對頑強抵抗的暴龍，在比賽剩下1分05秒的拉鋸時刻突破扣籃，接著助攻喬治投進致勝三分彈，助隊收下近8戰第7勝。

攻下29分的喬治表示，在聽聞雷納德續約後，自己應該也會與球隊達成共識，外界也評估，隨著快艇雙星都將續留，也能樂觀看待哈登、魏斯布魯克的新合約。快艇以24勝13負排名西部第四，與西部龍頭灰狼僅有2場差距。

另一場，塞爾提克靠塔圖姆攻下45分，有12分在延長賽，率隊在主場以127：120力退灰狼，將隊史開季主場連勝紀錄堆高至18場。

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