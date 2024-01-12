小戴宛如呼風喚雨 逼出布莎南苦笑

戴資穎順利挺進馬來西亞公開賽女單8強。 （Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第4的戴資穎昨在馬來西亞羽球公開賽變身魔術師，頻頻大秀絕佳擊球手感，打到泰國女將布莎南只能苦笑以對，最終以21：7、21：11獲勝，挺進8強，豪奪對戰15連勝，今天將和中國好手何冰嬌爭奪4強資格。

快拍抵8強 今過招何冰嬌

戴資穎對戰布莎南雖有壓倒性優勢，但近幾次交手都贏得不輕鬆，不過小戴昨天手感不錯，網前小球、後場反拍回擊或假動作都讓對手難以招架。戴資穎透露，整體擊球感覺不差，有把速度打出來，最重要是失誤減少許多，希望接下來比賽能維持相同表現。

請繼續往下閱讀...

世界排名第6的何冰嬌鏖戰77分鐘才以16：21、21：19、21：11逆轉隊友王祉怡。戴資穎過去和何冰嬌交手18次拿下14勝，今天將尋求對戰5連勝。

林俊易首闖1000系列8強

男單方面，世界排名21的「左手重砲」林俊易成為台灣男單新希望，昨他以21：18、21：16扳倒去年世錦賽金牌泰國一哥昆拉武特，終結對戰2連敗，生涯首次闖進超級1000系列賽事8強。

林俊易8強將遭遇世界排名第3的杭州亞運金牌中國李詩灃，昨他以13：21、21：16、21：18逆轉隊友翁泓陽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法