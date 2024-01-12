辣米糕王朝出走 樂天薪齡輕量化

樂天桃猿在林子偉和王柏融的「世紀交易案」中，送走Lamigo王朝功臣王溢正（中）與藍寅倫。（資料照）

2019年3連霸主力

樂天桃猿主力球員出走潮

當年陣容僅剩9人

樂天桃猿新教頭古久保健二（左）將率年輕化陣容重整旗鼓。 （資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿連4年無緣總冠軍，休季大破大立、主打年輕化，從去年8月起陸續告別王溢正、藍寅倫、陳俊秀、郭嚴文、郭永維等Lamigo王朝功臣，而樂天時期的2名主力投手賴鴻誠和豪勁也相繼離隊，清出一筆可觀薪資之餘，也試圖打造新的樂天球風。

陳俊秀（資料照）

樂天是季後唯一契約保留名單未放滿60人的球隊，去年初談薪困難的陳禹勳、郭嚴文、賴鴻誠都在保留名單之外。如今郭嚴文確定轉戰味全、賴鴻誠投效台鋼，剩下陳禹勳動向未定，不排除也有離隊的可能。

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副領隊沈鈺傑表示，領隊川田喜則很感謝他們這幾年為球隊的付出，也很開心看到有球隊開合約給他們，下週會親自打電話跟他們恭喜，祝福有好的發展。

加上王溢正等6老

清出3780萬薪資空間

如果陳禹勳最終也出走，連同透過自由球員制度投靠中信的陳俊秀，光是4名球員合計去年薪資總合就多達2772萬，連同郭永維則是2988萬。

若再回溯至林子偉和王柏融的「世紀交易案」，樂天也送走另外2名Lamigo王朝功臣藍寅倫和王溢正，２人去年薪資合計792萬。光上述6名球員相加的薪資就多達3780萬，不僅團隊薪資大幅下降，6名球員都是34歲以上的資深球員，「全猿出走」下修不少平均年紀。

2019年，前身Lamigo桃猿奪下轉賣前最後一座冠軍，當年28人陣容只剩9人仍在目前的陣容。在大批球員出走之後，桃猿球團昨下午4點跟日籍新教頭古久保健二跨海開會，討論接下來的補強，沈鈺傑說，「領隊希望在春訓時再公布。」

桃猿不只本土球員全面年輕化，洋將佈局也有新面貌。沈鈺傑昨指出，已通知豪勁不會續約，新球季洋將都會以先發為主。換句話說，牛棚將全本土出擊，若陳禹勳也不回歸，必須寄望新生代投手跳出來。

樂天在二軍配置曾豪駒和川岸強等2大投打養成大師，盼能加速年輕球員的成長。回顧去年冬季聯盟，曾家輝和林華偉皆投出天賦，搭配FA補償案選進的陳柏豪，就看古久保健二今年如何激發年輕人的潛能。

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