晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

5隊皆表態 未接觸陳禹勳

2024/01/12 05:30

陳禹勳（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕同為樂天桃猿戰力外球員，百中繼左投賴鴻誠獲台鋼雄鷹青睞，生涯累計百中繼、百救援的強投陳禹勳卻乏人問津，其他5隊皆表態未接觸「鄉長」，樂天副領隊沈鈺傑昨強調，24日開訓前會決定是否簽回陳禹勳。

猿是否簽回

24日開訓前明朗

近年不少戰功彪炳的老將被母隊放在60人名單外，例如林智勝、胡金龍、林益全、王勝偉，後來轉隊都打出亮眼成績，35歲的賴鴻誠生涯累計118中繼名列史上第二，去年季後不只一隊接觸，最終他決定改披台鋼戰袍，獲加薪4萬，月薪達到生涯新高的42萬。

34歲的陳禹勳生涯累計125中繼高居榜首，另有121救援，為中職史上唯一達成百中繼、百救援紀錄的投手，前年他拿下中繼王，去年也入選經典賽國家隊，身為樂天牛棚大將卻未被放入60人保留名單，令人相當意外。

去年陳禹勳總計投32.1局，防禦率3.90、每局被上壘率1.73，成績不如以往，兩個月前右手肘動骨刺手術，傷痛史再添一筆，加上月薪高達68萬，身價相當驚人，讓他至今仍是自由身。

論年紀、名氣和生涯成績，年長1歲的賴鴻誠都不如陳禹勳，兩人在戰力外市場詢問度卻差很大，不管最終樂天簽回或其他球隊吸收，他勢必遭大砍薪，心態歸零重新再出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。