5隊皆表態 未接觸陳禹勳

陳禹勳（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕同為樂天桃猿戰力外球員，百中繼左投賴鴻誠獲台鋼雄鷹青睞，生涯累計百中繼、百救援的強投陳禹勳卻乏人問津，其他5隊皆表態未接觸「鄉長」，樂天副領隊沈鈺傑昨強調，24日開訓前會決定是否簽回陳禹勳。

猿是否簽回

24日開訓前明朗

近年不少戰功彪炳的老將被母隊放在60人名單外，例如林智勝、胡金龍、林益全、王勝偉，後來轉隊都打出亮眼成績，35歲的賴鴻誠生涯累計118中繼名列史上第二，去年季後不只一隊接觸，最終他決定改披台鋼戰袍，獲加薪4萬，月薪達到生涯新高的42萬。

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34歲的陳禹勳生涯累計125中繼高居榜首，另有121救援，為中職史上唯一達成百中繼、百救援紀錄的投手，前年他拿下中繼王，去年也入選經典賽國家隊，身為樂天牛棚大將卻未被放入60人保留名單，令人相當意外。

去年陳禹勳總計投32.1局，防禦率3.90、每局被上壘率1.73，成績不如以往，兩個月前右手肘動骨刺手術，傷痛史再添一筆，加上月薪高達68萬，身價相當驚人，讓他至今仍是自由身。

論年紀、名氣和生涯成績，年長1歲的賴鴻誠都不如陳禹勳，兩人在戰力外市場詢問度卻差很大，不管最終樂天簽回或其他球隊吸收，他勢必遭大砍薪，心態歸零重新再出發。

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