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台鋼衝刺一軍完全體 季後砸1.1億元

2024/01/12 05:30

台鋼季後補強經費表

從王柏融起步

王柏融（資料照）

也網羅至少5洋將

〔記者吳清正／台北報導〕今年將首度參加一軍比賽的台鋼雄鷹，去年季後積極從各個管道進行戰力補強，補強的經費可能達到1.1億元，去年收入非常有限的台鋼不惜鉅資進行補強，領隊劉東洋認為這也是投資，希望打造更有競爭力的球隊，爭取球迷認同。

台鋼季後和王柏融簽下包括激勵獎金，總額最多3600萬元的3年合約，擴編選秀球員每人轉隊費750萬元，包括王躍霖、施子謙、陳文杰、許峻暘、郭俊麟（已和獅隊交易江承諺）等5人合計3750萬元，前天也公布他們轉來後的新合約，今年每月又多出這筆合計約120萬薪水支出。此外，台鋼也從樂天桃猿60人名單外球員簽下賴鴻誠和郭永維，再加上至少網羅5名洋將，新戰力粗估耗資1.1億。

劉東洋表示，去年二軍球季沒有票房收入，的確是比較辛苦，不過，球團也在商品等方面努力，商品扣除台鋼集團購買的部分，大約有500萬元的收入，雖然不多，但是在球隊剛成軍、還沒有一軍比賽曝光度的情況下，能有這樣的成績，對球團其實有很大的激勵作用，讓大家更努力做對的事。

劉東洋指出，即使去年收入有限，但是球隊有什麼弱點需要改進，該做的補強絕不能省，希望能打造出更有競爭力的球隊，如果戰力和其它5隊有落差，就無法獲得球迷認同，票房、商品的成績只會更差，這都有連動的關係，希望戰力補強的投資，今年就能看到成效。

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