中職高卒生失舞台 名帥疾呼選秀設防

高中畢業選秀球員進退場狀況

范玉禹任意引退

范玉禹（資料照）

28人均齡22.5歲

2013年中職首屆高中生選秀球員梁家榮（前排左起）、江承諺（原名江辰晏）、陳子豪與范玉禹，在同年底參加冬盟潛力新秀見面會，目前剩3人在職棒奮戰。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將昨宣布28歲右投范玉禹任意引退，也讓中職自2013年開放高中生選秀共159人加盟後，再加1人共28人遭釋出、引退或轉任球團職務，平均年齡僅22.5歲。高苑工商老教頭李來發昨對此現象憂心呼籲，現在各隊選手已飽和，聯盟應分級控管高中生選秀人數，否則每年保證有一大堆高中球員被淘汰。

2013年首屆高中生選秀共24人報名、9人獲簽約加盟，隨著范玉禹任意引退，剩梁家榮、陳子豪、江承諺與朱承洋（原名朱俊祥）還在奮戰；李來發指出，當年由於配套措施還不明確，多數人抱持觀望態度，時任聯盟顧問的郭源治還走訪基層鼓勵選手選秀，「高中球員少，球隊就會重點栽培，像高苑出來的梁家榮和陳子豪就是很好的例子。」

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職棒戰績壓力大

球團沒時間養成

但近年高中生投入選秀人數飆高，前年53人報名、總計25人簽約寫下雙料紀錄，去年也有45人投入共20人加盟。李來發認為，現役職棒球員很多，二軍比賽太少，教練有戰績壓力，沒成績恐丟飯碗，普遍用有戰力的選手，根本沒時間培養高中球員，缺乏實戰經驗奢談進步。

李來發以高苑畢業的捕手潘磊為例，「潘磊前年進統一獅，最近碰到問他還好嗎，他說一年打不到100打席，我聽了很驚訝，這樣要怎麼進步？」

菜鳥資歷遭釋出

半套功夫教基層

職棒高薪誘人，李來發感嘆，很多人一心想擠進窄門，卻忽略背後風險，頂尖好手少之又少，高中球員進來身心技磨練成熟至少要5年，但年輕人玩心較重，不如老將自律，定性不足很快就被淘汰，職棒是高度競技運動，如果技術不到位最好先讀大學或到甲組成棒磨練，再評估是否挑戰。

李來發擔心，高中球員只打2、3年被釋出，未來出路普遍到基層教球，但他們沒有累積足夠經驗就用職棒那一套教小朋友，後果難以想像，他建議聯盟，「高中生報名選秀不能照單全收，應該看成績、分等級，先初步篩選，不然被淘汰的人只會愈來愈多，影響層面很廣。」

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