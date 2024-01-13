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捱不過心智這關 高卒球員淘汰速度加快

2024/01/13 05:30

朱益生（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職各隊陸續展開春訓備戰新球季，去年季後有11位高中選秀球員被戰力外，多達5人或任意引退或無隊吸收，平均年齡僅23歲就結束職棒生涯，讓富邦悍將一軍投手教練郭勇志很有感觸，甚至建議兒子在高中畢業後先去大學磨練。

富邦昨宣布不與朱益生等4人續約，連同萬昭清、范柏絜、姚雨翔、 李丞齡，共有5人才23歲上下就離開職棒，加上契約保留名單內的范玉禹、江亮緯相繼任意引退，讓高中畢業球員被職棒淘汰速度加快的現象再被注意。

郭勇志指出，以富邦的范玉禹、朱益生為例，條件在同期高中球員都是頂尖，都在選秀前2輪獲得指名，但高中球員不僅技術需要磨練，最主要是心智還不是很成熟，「以我曾經回台灣體大當教練的經驗來看，高中球員能像林承飛、廖健富、曾峻岳馬上站穩一軍的，畢竟少之又少。」

郭勇志表示，適應是高中球員最大的問題，因為職棒的訓練量與高中天差地遠，如果無法承受就很容易受傷，加上面對同期、後期選秀入隊的競爭，資質再好卻展現不出來，自信心很快就會瓦解，「只要球隊不想再等，你就只有被刷掉。」

郭勇志認為，高中球員進職棒不滿3年就被淘汰，這幾年不但成為常態，甚至有愈來愈嚴重的趨勢，他也對就讀穀保家商的兒子郭宸安提出建議，「如果你想打職棒，但條件只是還好，真的要好好思考，不妨先去大學磨練，不要貿然就下決定。」

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