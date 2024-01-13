突破僵局制 曾峻岳練過但投不好

曾峻岳（資料照）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職為加快比賽節奏做出多項改革，新增壘上有人投手須在25秒內投球，富邦悍將先發投手江少慶認為，既然是規定就趕快適應，對於第10局起導入突破僵局制，續扛終結者的曾峻岳覺得，當做壘上有人的危機去處理就好。

江少慶指出，大聯盟已限制投手出手時間，中職之前也在做，如果可以嚴格執行，落差應該不會太大，既然聯盟已經規定，球員就去適應，利用春訓進行模擬，況且台灣夏天很熱，如果比賽時間縮短，球迷看球也比較舒服。

請繼續往下閱讀...

中職今年開放使用PitchCom（電子暗號發送器），江少慶認為，台灣球場普遍比較暗，投手看暗號要花較多時間，如果對投捕搭配的流暢度有幫助，還能縮短出手秒數，應該會很不錯。

曾峻岳表示，壘上有人投手心情一定很亂，限時出手雖能加快比賽節奏，投手冷靜思考的時間卻會變短，當秒數1分1秒在過，可能會讓投手更急躁，投球品質反而變得不好，「既然規定已經出來，只能趕快去適應，慢慢就會習慣。」

對於突破僵局制，曾峻岳認為，除非已經跨局投球，否則富邦牛棚以他與富藍戈最可能碰到，他在國家隊集訓雖演練過但投不好，會當成是壘上有人的危機，盡可能不要被打長打，既然以平手進入延長賽，第1個打者短打的機率很高，他也會做好心理準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法