3/30龍的如意算盤 有林襄有大巨蛋

林襄（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍味全龍休季補強不斷，昨宣布簽下郭嚴文和鄭鎧文，更傳出延攬啦啦隊女神林襄當「小龍女」，若搭配開幕戰劍指台北大巨蛋，可望開季就引爆話題，挑戰回歸中職以來的新高票房。

郭嚴文（味全龍提供）

林襄是近年來最具指標性的職棒啦啦隊員，在台灣和日本都擁有高人氣，昨傳出將告別待了3年的樂天女孩，且有望化身「小龍女」，而林襄從小在士林附近長大，甚至有親人在士東市場工作，對龍軍主場天母球場再熟悉不過。

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針對林襄離開樂天、轉戰味全的傳聞，樂天球團僅回應，持續和林襄溝通新合約。味全領隊丁仲緯未直接回應，強調目前球隊著重在球員的戰力補強，啦啦隊名單等確認後再公布。

簽郭嚴文鄭鎧文 壯大軍容

中職35年開幕戰將在3月30日由味全龍迎戰樂天桃猿，昨龍軍才簽下桃猿隊史最多安左打者郭嚴文，若林襄又「棄猿從龍」，場內外都有高度話題性。此外，味全正在規劃於台北大巨蛋舉辦開幕戰，可能是中職歷史第1場室內球賽，有望挑戰開幕戰最多觀眾紀錄。

小龍女挖角猛藥 攻頂票房

味全去年驚奇奪下總冠軍，主場平均每場觀眾5815人排名第3。中職從2014年起，主場票房前2名都被猿象佔據、輪流當老大，但樂天休季上演「全猿逃走」，龍隊又在啦啦隊下猛藥、爭取大巨蛋辦比賽，不排除篡位攻佔前2。

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